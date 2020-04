In articol:

Denis Petcu, unul dintre vloggerii care a avut cea mai mare susținere pentru Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, după apariția filmulețelor erotice cu ea, susține că a luat legătura cu aceasta.

Discuția vine la câteva săptămâni după ce vloggerul a reclamat că Livian l-a sunat și l-a înjurat la telefon pe motiv că-i strică imaginea.

Bianca a confrmat: ”Nu mai e cu Livian”

Mi-a mulțumit pentru toată susținerea care am avut-o pentru ea pe toată perioada asta, mi-a spus ceva foarte-foarte important pentru că eram cu toții în dubiu... A spus: ”Da, între mine și Livian nu mai este absolut nimic”. Mi-a confirmat.

Am întrebat-o dacă a deranjat-o ceva din ce am făcut eu până acum pentru ea, mi-a spus că nu a deranjat-o absolut nimic. Din contră, mi-a zis că a ajutat-o să treacă peste această perioadă, pentru că a văzut că este susținută de oameni.

Din câte ați observat, Livian încearcă din nou jocurile care i-au ieșit la început cu Bianca, să-i atragă în jurul ei tot felul de băieți. Acum nu-i mai reușesc, pentru că publicul l-a învățat pe Livian.

Citeste si: Bianca de la Puterea dragostei, singura fotografie cu ea din adolescență! Cum arăta înainte: "Am avut strabism"

Citeste si: Reacția dură a lui Nelson Mondialu, după ce a văzut scandalul dintre Livian și Cătălin: „Te scoate vinovat , nu m-ai ascultat...”

Citeste si: Nelson Mondialu l-a luat la întrebări pe Livian despre relația cu Bianca: „Nu vii cu ea acasă? Vă fac o nuntă!”

Citeste si: Nelson Mondialu l-a luat la întrebări pe Livian despre relația cu Bianca: „Nu vii cu ea acasă? Vă fac o nuntă!”

A mai zis că e de acord să ne vedem când vine, să stăm la o cafea... Chiar e o fată foarte de treabă. Mă bucur că în sfârșit a deschis ochii și a văzut c băiatul ăsta nu e pentru ea. Ea n-o să-și facă, încă, o relație în casă, din ce am înțeles de la ea. Poate doar dacă vine cineva nou în casă, acolo, cine știe...”, a povestit Denis Petcu într-o filmare pe Youtube.