Inna, IZOLATĂ 3 săptămâni într-o casă de la marginea Capitalei! "Iubitul meu a fost..." | INTERVIU EXCLUSIV

Inna a petrecut 3 săptămâni în izolare alături de prietenii ei

WOWbiz.ro: Buna, Inna! Te reinventezi în această perioadă în care și artiștii, ca și noi toți, avem activitățile restricționate de pandemie?

Inna: Încerc să îmi mențin viața cât mai normală cu putință, respectând desigur regulile și având grijă să rămân în siguranță. Am lansat muzică, am făcut videoclipuri, am călătorit, am filmat Masked Singer, al doilea show TV din cariera mea, am petrecut timp cu prietenii mei.

WOWbiz.ro: "Dance Queen’s House" face parte din procesul de reinventare?

Inna: Nu este neapărat un proces de reinventare, ci este o formă prin care putem face muzică împreună în aceste vremuri în care este destul de dificil să ne desfășurăm activitatea în condiții normale.

Inna s-a simțit excelent ăn izolare

WOWbiz.ro: Ce este, de fapt, "Dance Queen’s House"? Vorbește-ne un pic despre această idee trăsnită!

Inna: Este o sesiune muzicală care se numește ”Dance Queen’s House” și care a avut loc pe durata a 3 săptămâni într-o casă spectaculoasă în afara Bucureștiului.

Alături de mine au fost Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente, Minelli și în toate aceste zile, am lucrat la piese noi care se vor lansa pe 27 noiembrie.

Toate momentele care au loc în casă, procesul creativ au fost prezentate fanilor într-un daily vlog postat pe canalul meu de YouTube. Iată playlistul celor 19 episoade să vă bucurați de toate experiențele din casă:

WOWbiz.ro: Deci ai stat 3 săptămâni izolată într-o casă, cu alți cetățeni, și ei artiști, corect?

Inna: Da, au fost 3 săptămâni de izolare într-o casă superbă, unde am făcut muzică alături de Marco&Seba, Alex Cotoi, David Ciente și Minelli, ne-am distrat și ne-am bucurat de timpul petrecut împreună.

Si iubitul tău ce spune? Nu protestează?

Inna: Iubitul meu a fost și el în casă, m-a vizitat destul de des.

Inna: "Mama a fost de acord. Totul e safe, în condiții de siguranță. Am vorbit cu ea la telefon"

WOWbiz.ro: Mama ta? A fost de acord?

Inna: Nu avea de ce să nu fie de acord, totul e safe, în condiții de siguranță. Am vorbit cu ea la telefon, ne-a trimis plăcintă în casă.

WOWbiz.ro: Apropo, cum îi protejezi pe cei dragi în această perioadă pe care nu am crezut niciodată că o vom trăi?

Inna: Am evitat să merg la părinții și bunica mea în această perioadă, am preferat să stau acasă și să ne vedem foarte rar, ideal, după ce mă testam. În rest, le spun să aibă grijă când ies din casă, să poarte mască.

Inna s-a distrat teribil în toată această perioadă

WOWbiz.ro: Legat de siguranță, am aflat că toți participanții la proiectul "Dance Queen’s House" au fost testați de COVID înainte să intre in casă. Ți-a fost frică de test? Știu că e destul de neplăcut...

Inna: Da, absolut toată lumea a fost testată. M-am testat des eu pentru că atunci când am fost plecată din țară, a fost necesar să fac test și înainte să plec și când ajungeam sau mă întorceam, așa că deja m-am obișnuit. Nu mi-a fost deloc frică de test.

WOWbiz.ro: Nu te-ai vei plictisit 3 săptămâni într-o casă, cu aceiași oameni?

Inna: Nu a fost timp de plictiseală, am făcut muzică, ședințe foto, am jucat paintball, m-a vizitat Antonia, colegii mei din band, am făcut sport cu Florin Cujbă, i-am făcut surpriză prietenei mele cele mai bune mașina ei preferată. Au fost 3 săptămâni intense!

Inna știe să gătească: "Eu am făcut avocado toast și gogoși"

WOWbiz.ro: Ai compus, cântat, înregistrat! De acord, dar v-ați gospodărit singuri? Spre exemplu, cine va găti?

Inna: Am avut bucătar care ne-a pregătit de mâncare în anumite zile, ne-am gătit și noi (de exemplu, într-o zi, Toto, iubitul meu, ne-a gătit o rețetă vegană delicioasă, Anca ne-a făcut salam de biscuiți, eu am făcut avocado toast, gogoși).

Dar primeam și mâncare zilnic de la un restaurant.

WOWbiz.ro: Tu gătești? Ce știi să faci cel mai bine?

Inna: Nu gătesc în general, nu mă pricep. Însă știu să fac gogoși și le fac mereu prietenilor mei și mai fac bun avocado toast cu omletă.

WOWbiz.ro: Succes, Inna si abia asteptam sa vedem ce a ieșit după aceste 3 săptămâni de “carantină creativă”!

Inna: Mulțumesc frumos, vineri voi lansa muzica pe care am făcut-o în casă și abia aștept să o împărtășesc cu voi toți!

