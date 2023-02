Inna, la un pas să renunțe la muzică! Iubita lui Deliric face acum dezvăluiri neașteptate: „Lucrurile nu mergeau cum mă așteptam”

In articol:

Inna este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cântăreața s-a făcut cunoscută în 2008, cu hitul „Hot”, cu care a reușit să cucerească nu numai topurile din țară, ci și pe cele de peste hotare. Încă

de mică, vedeta a crescut cu muzica în casă, astfel pasiunea sa pentru acest domeniu era absolut inevitabilă. Însă, multă lume nu știe că la începutul carierei sale, artista a fost la un pas să renunțe la ceea ce a făcut-o cunoscută.

Care au fost persoanele care au contribuit la cariera Innei

Inna se află la momentul actual în topul celor mai iubite artiste atât în România, cât și în străinătate. Aceasta a semnat de-a lungul timpului cu unele case de discuri foarte cunoscute și a colaborat cu artiști naționali și internaționali. Pasiunea sa pentru muzică a venit încă de când era mică, deoarece mama și bunica sa erau cântărețe de muzică populară.

A început prima dată să cânte în corul bisericii, iar după ce părinții au văzut cât de talentată este au decis să o trimită să facă lecții de canto. Însă, la un moment dat, în perioada în care era încă la început, artista a fost la un pas să renunțe la muzică, dar iubirea față de aceasta a împiedicat-o să facă un astfel de lucru.

„Am crescut cu muzică în casă, mama era cântăreață de muzică populară, la fel și bunica mea, cântam în corul bisericii. Și pentru că părinții au văzut că mă atrage muzica, au decis că ar fi bine să iau lecții de canto. Apoi, am început să merg la festivaluri și concursuri și, pentru că lucrurile nu mergeau chiar cum mă așteptam, aproape că nu mă mai vedeam pe scenă, deși acesta era visul suprem”, a declarat Inna, potrivit Viva.

Artista, afectată de moartea bunicii

Sfârșitul anului trecut nu a fost unul tocmai bun pentru solistă, deoarece în a doua zi de Crăciun aceasta a avut parte de un deces în familie. Bunica ei, una dintre cele mai importante persoane din viața solistei a încetat din viață chiar când Inna se pregătea să plece din țară la un concert. Pierderea bunicii a afectat-o enorm de mult pe artistă, dar de fiecare dată își alină durerea cu clipele aducându-și aminte de clipele frumoase petrecute alături de cea care a crescut-o.

„Bunica mea a fost un om minunat, cald, blând, cea mai bună bunică din lume care mi-a făcut viața mai frumoasă, de la care am învățat să fiu veselă și să mă bucur de prezent, de oamenii din viața mea. A fost un Crăciun trist, pentru că am pierdut-o, dar mă alină gândul că am fost atâția ani împreună, că am trăit momente frumoase, că s-a simțit iubită până la final”, a mai spus vedeta.