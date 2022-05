Inna și-ar dori să dispară această fotografie! Artista a fost surprinsă fără machiaj, pe stradă

In articol:

Inna are 35 de ani și, până la această vârstă, se poate mândri cu o carieră care i-a adus foarte multe satisfacții până în acest moment. Apare în fața fanilor ei mereu aranjată și cu ținute impecabile, însă puțini sunt cei care știu cum arată artista în viața de zi cu zi, atunci când în poze nu sunt folosite filtre sau alte artificii care să ascundă imperfecțiunile feței.

Inna este cunoscută în întreaga lume, reușind să ajungă în topuri cu piesele sale de fiecare dată. Are milioane de fani pe rețelele de socializare și, de ceva vreme, artista face furori în mediul online cu fotografiile provocatoare pe care le postează.

În fotografia de față, Inna apare alături de un mic fan, așa că poza nu a trecut prin niciun filtru și nu a fost prelucrată în niciun fel. Cu această ocazie, admiratorii artistei au avut ocazia să o vadă exact așa cum este în realitate, cu ridurile care sunt firești la vârsta pe care o are și fără un look extravagant, conform Cancan.

Inna [Sursa foto: Instagram]

Cum se meține Inna în formă?

Inna se mândrește cu un trup tras prin inel dintotdeauna. Cu toate că apare mereu în fața fanilor ei cu un corp impecabil, acest lucru nu este produsul unei diete stricte, ci, mai degrabă, a unui stil de viață cât se poate de

sănătos și echilibrat.

Artista a mărturisit că are mai bine de un an de când a adoptat regim vegan și se pare că îi priește destul de bine acest stil de viață.

„Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a spus Inna pentru Viva.ro.

Chiar și așa, artista nu-și ție niciodată poftele în frâu. Mănâncă tot ceea ce îi poftește sufletul, însă în cantități controlate.

„Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, mai zice Inna.