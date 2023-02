Însărcinată în 7 luni, Ileana Sterp a trăit emoții de nedescris! Ce s-a întâmplat la ultima vizită la medic: „Când am auzit, am uitat de tot”

In articol:

Ileana Sterp este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Sora lui Culiță Sterp se poate numi o femeie împlinită, întrucât și-a construit o familie minunată, alături de soțul ei, Daniel Aloma.

Ileana Sterp, emoționată la ultima vizită la medic

Cei doi sunt căsătoriți de mai bine de 3 ani și împreună au o fetiță, dar și un bebeluș pe drum.

Ileana Sterp și Daniel Aloma trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor. Cuplul se bucură de liniștea și armonia familiei, dar și de faptul că în doar câteva săptămâni își vor cunoaște cel de-al doilea copil.

Ileana Sterp este însărcinată în 7 luni și abia așteaptă momentul în care va face cunoștință cu bebelușul ei. Vedeta a trăit emoții intense la ultima ecografie și este recunoscătoare că sarcina decurge bine și nu există complicații.

Mai mult decât atât, sora lui Culiță Sterp nu vrea să afle sexul bebelușului, cu toate că are o bănuială. Vedeta nu a mers de multe ori la cabinetul doctorului pe parcursul sarcinii, întrucât totul a decurs bine și nu a simțit nevoia de mai multe ecografii.

Acum, însărcinată în 31 de săptămâni, vedeta a mărturisit că este ultima ecografie, însă momentul a fost unul de neuitat, întrucât în momentul în care a auzit bătăile inimii bebelușului a uitat de tot ce era în jurul ei.

„ Astăzi când i-am auzit puiului meu bătăile inimii, am uitat de orice stare de rău, am uitat de tot și toate și trăiam frumosul care se întâmpla acolo. Este MAGIC ceea ce face Dumnezeu cu corpul nostru, al femeilor. Îmi doresc ca orice femeie să simtă acest frumos!”, a transmis Ileana Sterp, pe pagina sa de Instagram.

Ileana Sterp, luată la rost de fani din cauza faptului că a fost de prea puține ori la ecograf

Ileana Sterp este foarte activă pe paginile de social media, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează foarte des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

Sora lui Culiță Sterp a fost întrebată în nenumărate rânduri de ce nu s-a dus de mai multe ori la ecograf pe parcursul sarcinii. Într-un final, vedeta și-a făcut timp și a răspuns curiozității fanilor săi și a explicat că sarcina a fost una ușoară, astfel că a considerat că nu este nevoie de prea multe vizite la cabinetul medicului.

"Am tot primit întrebarea asta, vă răspund aici. Eu am fost foarte relaxată și cu prima sarcină și la fel, mergeam destul de rar la ecograf. Nu spun să faceți și voi așa, dar eu consider că dacă o sarcină decurge bine, nu-și au rostul foarte multe vizite la doctor. Acum cu a doua sarcină sunt și mai relaxată și da, am fost de 3 ori la ecograf și cred că o să mai merg o dată. Mulțumesc lui Dumnezeu cp este totul bine.", a spus Ileana Sterp, pe rețelele de socializare.

Ileana Sterp [Sursa foto: Instagram]