Ileana Sterp și-a dat seama care este sexul bebelușului. Cum a aflat fără să vrea: "Tot i-am zis medicului să nu-mi spună"

De când a rămas gravidă, Ileana Sterp și-a ținut fanii la curent cu evoluția sarcinii și le-a dezvăluit, totodată, că nu vrea să știe sexul bebelușului până la naștere. Întâmplarea a făcut, însă, ca sora lui Culiță Sterp să meargă la control și să-și dea singură seama.

Cum și-a dat seama Ileana Sterp de sexul bebelușului?

Ileana Sterp mai are puțin până când va aduce pe lume cel de-al doilea copil, așa ca a dat fuga în cabinetul medicului, pentru un control amănunțit. Deși nu voia să afle dacă o să aibă fetiță sau băiețel, sora lui Culiță intuiește deja sexul bebelușului, după vizita la doctor.

Tânăra spune, însă, că nu are o certitudine în acest sens și vrea să păstreze în continuare misterul, până la naștere: "Pe cât a fost starea mea de proastă astăzi, și nu m-am simțit deloc bine... Acum am ieșit de la control, totul e în regulă și îmi vine să râd. Cred că mi-am dat seama ce sex are bebelușul, dar tot i-am zis medicului să nu-mi spună. Zice: 'Bine, nu-ți spun, dar dacă tu îți dai seama, îți dau o poză să te uiți la ea!'. I-o duc și lui Dani (n.r. soțul ei) acasă, să o vadă. Cumva cred eu că mi-am dat seama, dar nu am nicio confirmare.", a povestit Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.

Însărcinată în 31 de săptămâni, sora lui Culiță dezvăluit că a trăit emoții de nedescris în timpul controlului, și asta pentru că a putut să audă și bătăile inimii bebelușului: "Astăzi când i-am auzit puiului meu bătăile inimii, am uitat de orice stare de rău, am uitat de tot și toate și trăiam frumosul care se întâmpla acolo. Este magic ceea ce face Dumnezeu cu corpul nostru, al femeilor. Îmi doresc ca orice femeie să simtă acest frumos!", a mărturisit Ileana Sterp, în mediul online.

