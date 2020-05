In articol:

Emi Pian, un nume binecunoscut în București, s-a supărat pe Florin Salam după ce acesta nu i-a mai răspuns la mesaje și nu i-a confirmat prezența la ziua de naștere. Pian spune că a venit chiar și acasă la Salam, a vorbit cu Roxana, l-a căutat prin diverse locuri, însă cântărețul nu și-a făcut apariția.

Pian i-a dat un ”ultimatum prietenesc” printr-un live pe Facebook și i-a spus lui Florin Salam că dacă va lipsi de la petrecere nu-l va mai considera prietenul lui.

Emi Pian a devenit celebru anul trecut, după ce prietenii lui au organizat o adevărată sărbătoare chiar la ieșirea acestuia din penitenciar. Aceștia au aprins cerul cu artificii și au desfăcut șampania în fața închisorii.

Pian: ”Salam nu se iubește nici pe el”

”Vreau să ajungă live-ul ăsta la un om foarte important, pe care l-am considerat frățiorul meu și viața mea. Dar, în schimb, e grea ralitatea... Să mor io dacă nu e grea realitatea!...

Băi, oameni buni, eu sunt un om care nu deranjez pe nimeni, vreau să ajungă live-ul sta la cineva la care eu, frații și familia mea am ținut mult, dar n-o să mai ținem, că n-avem cum. Persoana aia nu se iubește nici pe el! O să spun niște cuvinte ca între doi frați. Mă doare, de aia vorbesc.

În momentul în care eu țin la tine, la copiii tăi, la familia ta, la viața ta, nu te-am deranjat niciodată, oare de ce tu să fii atât de rău...

Mâine e ziua mea de naștere. Prietenii mei, cumetrii mei, finii mei, oamenii care mă cunosc și au stat de vorbă cu mine, mâine, după ora 8, vă aștept la...

Pian: ”Am venit și la tine acasă, nu te-am găsit”

Eu te-am anunțat de o lună de zile că mâine e ziua mea. Dacă tu crezi că merită să mă onorezi cu prezența, să bem un pahar cu șampanie, că ești fratele meu, cumătrul meu, onorează-mă. Dacă te-am deranjat vreodată verbal sau financiar nu veni! Am încercat să iau legătura cu tine prin fel și fel de modalități, am fost și la tine acasă, la soția ta, la Roxana... Nu te-am găsit! Te-am căutat pe unde știam eu că ești, nu te-am găsit. Am vorbit cu tine acum 2-3 săptămâni și mi-ai zis: ”Cumtere, tu ești viața mea”, sunt cuvintele tale... Dacă vrei și-ți face plăcere, cumătrul Florin Salam, te aștept la un șpriț, nu să-mi cânți, că eu știu că tu nu cânți în România.

Eu te anunț ca pe fratele meu, eu țin foarte mult la tine și aș fi în stare să te ajut cu orice ai nevoie: mâine e ziua mea, am lipsit și eu 2-3 ani, dacă vrei tu și poți, fără să cânți, onorează-mă cu prezena să bem un pahar cu șampanie.

Pian: ”În ultimii ani mi-am făcut ziua la Rahova și Jilava”

Nu ai telefon, de aia vorbesc aici și mi-e rușine s-o sun pe soția ta. Tot globul pământesc știe relația dintre noi, că noi suntem frați, ți-aș oferi tot ce-ai vrea tu. Chiar dacă tu ești supărat, te-au mai deranjat unul și altul cu mesaje... Eu le transmit și lor că totul se rezolvă și să se liniștească pentru că tu ești un om care nu rămâne niciodată dator, nici moral, nici financiar, nimic... Florin, mi-e dor de tine, să mor... După trei ani, vreau să-mi fac și eu ziua. Până acum, am sărbătorit într-un an la Giurgiu, unul la Rahova și unul la Jilava. Vreau doar prezența mea lângă mine”, a spus Emi Pian într-un live pe contul lui de socializare.