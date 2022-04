Interpreta Maria Iluț, născută la Cernăuți, trăiește cu oroare zilele de război: "Of, Doamne, oare aici ne e capătul? Nepoții se tem să nu fie luați la război"

In articol:

Maria Iluț, o interpretă de muzică populară, originară din Cernăuți, trăiește clipe dificile de când armata rusă a invadat Ucraina. Artista a povestit recent, în cadrul unui interviu, că ultima oară și-a vizitat țara natală de Crăciun, iar acum se teme pentru siguranța celor apropiați, care nu au putut

să fugă din calea războiului.

Maria Iluț: "La fiecare știre mă derutez, sunt îngrijorată de cei dragi ai mei"

Maria Iluț a mărturisit că situația din Ucraina a făcut-o să trăiască momente extrem de tensionate. Originară din Cernăuți, artista este tot timpul cu gândul la cei dragi, rămași acasă. Interpreta de muzică populară nu poate să-și stăpânească teama atunci când vine vorba de siguranța celor apropiați și speră ca totul să se termine cât mai repede: "Eu sunt din Ucraina, Cernăuți. La fiecare știre mă derutez, sunt îngrijorată de cei dragi ai mei de acasă, dar ne rugăm în fiecare zi și sperăm să fie totul bine. Sunt nepoții, sunt cei dragi apropiați acolo. Eu am sufletul în Cernăuți. În fiecare zi ne contactăm, până când e liniște în regiunea Cernăuți. Tinerii nepoți se tem să nu fie luați la luptă, în război. Of, Doamne, sperăm ca măcar în preajma sărbătorilor de Paște să se amelioreze situația.

Maria Iluț [Sursa foto: Captură video]

Parcă nu ai poftă de nimic. Parcă nu mai știi ce ai de făcut, mai trebuie făcut ceva sau oare e acesta capătul? De Crăciun am fost ultima dată acasă și de Sfântul Vasile. La noi sărbătorile de iarnă sunt foarte frumoase, dar iată că brusc s-a schimbat totul. Am vrea de Paște să plecăm încolo și să ne fie drumul liniștit. Eu am o căsuță acolo, am în casa mea părintească, cumnata mea și nepoții, dar tot satul mă primește cu drag. De fiecare dată mă întorc cu mare drag și dor. E un loc frumos, pe care ni l-a dăruit Dumnezeu prin creația sa.", a declarat Maria Iluț, pentru un post TV din Moldova.

Maria Iluț [Sursa foto: Captură tv]

Artista a divorțat de soț, după 5 ani de căsătorie

Maria Iluț a mărturisit că a trecut printr-un divorț dureros. Artista a povestit că mariajul ei s-a terminat după doar cinci ani, iar unul dintre motivele care au dus la despărțire a fost chiar cariera pe care și-a creat-o în industria muzicală: "Eu am citit undeva că dacă viața în cuplu durează până la 5 ani și după, ea continuă să fie toată viața. Vreo 5 ani a fost frumoasă căsnicia, dar apoi nu știu ce nu a mers. Cred că soțul nu și-a dorit ca eu să fiu pe scenă, să plec ziua și să mă întorc târziu acasă.

Nu orice bărbat acceptă lucrul acesta. Dacă mai e și gelos... El voia să stau acasă, la cratiță, să fiu gospodină. Eram atunci în Ansamblul Tălăncuța și când m-am văzut apreciată acolo și pe scenă, eu nu mă puteam vedea altfel. Voiam pe scenă, nu la cratiță.", a adăugat artista, pentru același post TV.