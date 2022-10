Interviu de senzație cu Ilinca Vandici! Frumoasa prezentatoare dă din casă și spune cum reușește să facă economii: "Am avut și o astfel de perioadă"| EXCLUSIV

In articol:

Frumoasa prezentatoare este un adevărat model când vine vorba de stil și eleganță! Ilinca Vandici a fost premiată pentru eleganța din mediul online și de pe micul ecran, iar

jurnaliștii Wowbiz.ro au reușit să vorbească cu ea despre ce presupune stilul unei femei.

Diva ne-a dezvăluit și câteva secrete din viața personală și ne spune ce secrete are când vine vorba de economii. Ilinca recunoaște că cel mai mult îi place să facă economie atunci când este în trafic, pentru că o bună parte din timpul ei se duce pe drumurile de colo – colo.

Ilinca Vandici, dovada eleganței

Ilinca Vandici a fost premiată la Gala Excelenței pentru eleganța din mediul online și de pe micul ecran. Jurnaliștii WOWbiz.ro au reușit să stea de vorbă cu ea încă din primele momente și am aflat cât timp petrece diva pentru a fi gata când vine la un eveniment.

"Foarte puțin! Sincer, în seara aceasta la 18:30 m-am apucat să mă îmbrac, bine aveam părul deja făcut așa că m-am apucat să mă machiez pentru că mă machiez singură, îmi fac părul singură de cele mai multe ori și ca să economisesc bani, dar și ca să economisesc timp, pentru că și asta este important.

În timp ce mă machiez mai stau cu Zian, mă mai întreabă câte ceva, combin și utilul și plăcutul și cred că în jumătate de oră am fost gata. Ținuta știam cum arată, părul era aranjat așa că m-am machiat repede, m-am îmbrăcat și am plecat", ne-a mărturisit Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici [Sursa foto: Captură YouTube]

Cine stă cu fiul vedetei atunci când ea vine la evenimente

Viața de vedetă nu este mereu simplă, iar frumoasa prezentatoare trebuie să împace foarte bine job-ul cu viața de familie. Tocmai de aceea, atunci când pleacă la evenimente are o bonă internă care stă cu Zian, însă Ilinca ajunge mereu acasă la ora de culcare a fiului său, ea fiind cea care îl adoarme pe micuț.

" Am o bonă internă de un an și jumătate, dar în același timp este și Andrei soțul meu, sunt și socrii mei aproape, este sora mea, e mama, adică lume este și se găsește, doar că fiecare, în funcție de programul lor, reușesc să se pupe sau nu cu programul meu. Tocmai de aceea, bona e sfântă pentru că ea e acolo indiferent ce se întâmplă și știu că stau acolo, liniștită că nu rămâne copilul ca un stres să zic așa că nu are cine să stea cu el.

E perfect așa! Bona e acolo, are întotdeauna grijă de el, le-am lăsat de mâncare, le-am lăsat totul în regulă, le-am promis că nu stau mult și mă întorc pe când trebuie să se culce, pentru că eu sunt cea care îl adoarme în fiecare seară și gata", a povestit vedeta.

Ilinca Vandici [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce sfaturi are Ilinca Vandici pentru femei, atunci când vine vorba de eleganță

Ilinca Vandici este cu siguranță unde dintre cele mai stilate femei din România. Diva ne-a vorbit despre sfaturile pe care le are pentru femei când vine vorba de eleganță și rafinament și spune că una dintre cele mai importante calități este atitudinea.

"Mă feresc să spun că fac greșeli! Nu cred în greșeli pentru că nu mai cred în reguli impuse de modă, atâta timp cât se poartă orice, oricum și oricând, important este să îți vină bine, să te simți bine, să te reprezinte hainele respective, să le porți tu pe ele și nu ele pe tine.(...) Mai ales că odată cu proiectul Bravo, ai stil! lumea a învățat foarte multe pentru că sunt anumite detalii extrem de simple de care dacă ții cont, nu are cum să nu iasă o ținută impecabilă.

Apropos de eleganță, să știi că din punctul meu de vedere, eleganța unui om, a unei femei se vede mai mult în personalitatea ei, în modalitatea în care vorbește, în felul în care se poartă, în ceea ce transmite celor din jur și în ceea ce lasă în urma ei și da, vine și ținuta cumva să întregească acest tablou, dar eleganța nu ține doar de hainele pe care le porți", a dezvăluit Ilinca Vandici, pentru WOWbiz.ro.

Cum reușește Ilinca Vandici să facă economii

Diva ne-a mărturisit că cel mai mult își dorește să economisească timp, traficul din București fiind un adevărat dușman pentru ea, așa cum se întâmplă cu noi toți. Totuși, vedeta Kanal D a reușit să găsească o soluție și își face timp să rezolve anumite probleme atunci când stă în coloană sau la semafor.

"Cumva în situațiile din viața de zi cu zi! De exemplu, vrea Zian să cumpărăm în fiecare zi o mașina, acum nu mai cumpărăm zilnic. Da, am avut și o astfel de perioadă, dar cu ce se întâmplă în lumea acum, am zis să fim mai cumpătați un pic și cumpărăm de două ori pe săptămână câte o mașinuță, nu mai cumpărăm șapte zile din șapte.

Machiajul și părul pot să mi le fac și singură dacă nu e ceva extraordinar de complicat și mă descurc. Timp... mi-ar plăcea să îmi cumpăr un elicopter ca să economisesc timp pentru că traficul din București mă omoară. Dar, de exemplu, în trafic când stau la semafor pot să rezolv repede ceva pe telefon, pot să fac o postare sau un story, de multe ori mănânc la volan când stau la semafor, așa că încerc să economisesc cât mai mult timp când sunt în trafic.

Vorbeam cu cineva astăzi, dacă am putea să ne luăm o oră pentru un drum de 10 minute, cred că am fi liniștiți pentru că am știi că avem o oră la dispoziție și atunci nu ar mai fi stres", a mai povestit frumoasa prezentatoare de la Kanal D.

