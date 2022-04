Interviu exclusiv cu Dan Negru direct din platoul de filmare al emisiunii Jocul Cuvintelor! Urmează surprize uriașe pentru telespectatori: "Aducem lucrurile spectaculoase, oamenii care au creier" | EXCLUSIV

In articol:

Clipa în care vom fi martorii unui show de quiz, în premieră în România, prezentat de Dan Negru, se apropie cu pași repezi. Începând din 20 aprilie, telespectatorii vor putea urmări în fiecare miercuri, la ora 22:30, pe Kanal D, unul dintre cele mai tari concursuri de cultură generală televizate vreodată în țara noastră.

Motivul pentru care Dan Negru a ales să fie prezentatorul quiz-ului

"Jocul Cuvintelor" va fi difuzat de trei ori pe săptămână, iar românii vor fi martorii unui show de quiz dedicat întregii familii, tot cei din fața micilor ecrane putând să își antreneze mintea, căutând și ei soluțiile definițiilor oferite de prezentator.

Dan Negru este pregătit să apară în fața telespectatorilor, prezentând un nou format și anume un concurs de quiz, destinat tuturor românilor pasionați de cultură generală. Este o joacă frumoasă, atractivă, tocmai prin simplitatea ei. Direct din platoul de filmare, Dan Negru a stat de vorbă cu WOWbiz.ro, unde a dezvăluit detalii de culise din cadrul emisiunii "Jocul Cuvintelor". Iată ce surprize îi așteaptă pe telespactatori și care este povestea din spatele show-ului difuzat pe Kanal D.

"Suntem una dintre puținele țări din Europa și America desigur, care e cea mai civilizată din televiziune, care nu difuzează quiz-uri. Nu avem quiz-uri cu întrebări de cultură generală. America e ticsită de quiz-uri, Franța, Germania, Italia, unde te uiți vezi asta peste tot. Noi nu avem. Mie mi-e ciudă așa că nu punem preț și pe mintea oamenilor. Eu nu vreau să par acum <<A venit Negru, nici gura nu-i miroase.>> Eu am mâncat mult usturoi în televiziune, știu cum e. Eu chiar știu ce înseamnă, pe cifre monstruos de mari de audiență. Știu cum e să arăți și fete cu sânii goi, care ies din tort. Eu am făcut-o, iar a doua zi cifrele arătau 82 cotă de piață. Alea erau vremurile de golden age. Știu și cum e să ai sub 35 cotă de piață și să fie o problemă. Hai să aducem și lucrurile spectaculoase, oamenii ăștia care au creier. Acum nu știu dacă lumea se va uita sau nu. E foarte posibil ca noi să venim cu legume la măcelărie.", a declarat Dan Negru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Dan Negru, despre "Jocul Cuvintelor": "Saltul de la polonic la pix"

Începe numărătoare inversă până la momentul difuzării celui mai așteptat show de quiz din România! Un vocabular exersat, proprietatea termenilor și ușurința de a face conexiuni corecte sunt acele ingrediente care oferă oricui șansa găsirii cuvântului potrivit. Dan Negru ne-a dezvăluit care este scopul acestui ăroicet, pe ce se bazxează el cu adevărat și care este munca din spate, pentru ca totul să fie la un nivel profesionist în momentul redării pe micile ecrane.

"E un update mai modern. Așa e și decorul, mai futurist, mai OZN. Arată bine, toți ne-am dorit asta. Televiziunea e despre echipă. Noi toți asta am sperat. Mie mi-ar plăcea să le văd pe alea vechi în televiziune din România. Noi nu avem ABC-ul quiz-urilor. Nu știu dacă publicul se va înghesui la un quiz. Deocamdată e o noutate în piață. Ăsta să fie saltul de la polonic la pix. El ca formă are și spin off-uri. Deocamdată, primul pas e ăsta, hai să cucerim să trecem de grupe, după ce trecem de grupe, reducem în optimi, ca la fotbal.", a mai spus Dan Negru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.