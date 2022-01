Întorsătură de situație în divorțul dintre Mădălina Miu și Tzancă Uraganu? Ce spune cântăreața, după scandalul uriaș cu soțul ei: „Cred în instituția căsătoriei”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Mădălina Miu și Tzancă Uraganu au fost la cuțite, însă chiar și între încă soția din acte a artistului și actuala parteneră de viață a acestuia au avut loc niște scandaluri de proporții, lăsându-se chiar cu bătaie.

Mădălina Miu: ”Am învățat foarte multe lecții”

Cu toate acestea, bruneta și cunoscutul cântăreț nu au divorț deocamdată, iar recent femeia a spus că despărțirea pe cale oficială va avea loc în decursul acestui an, 2022.

Recent, Mădălina Miu a vorbit despre viața sa și despre ce planuri are pentru anul curent, explicând că a primit foarte multe lecții în anul ce tocmai a trecut. Așadar, încă soția lui Tzancă Uraganu a mărturisit că planurile sale înainte de a deveni oficial o femeie singură și în acte sunt bine puse la punct.

Aceasta a povestit că își dorește să se înconjoare doar de oameni de calitate, iar pe de altă parte, aceasta a mai spus că nu se va mai coborî niciodată la nivelul altor persone pe care le consideră cu un nivel mai jos decât

ea.

”Anul care s-a încheiat a fost un an dificil pentru toată lumea(...) Îmi doresc să mă înconjor de oameni ca și mine, am învățat foarte multe lecții, am învățat care e locul meu, am învățat că nu trebuie să cobori că altfel vei fi privit și altfel vei fi tratat”, a spus Mădălina Miu în cadrul unei emisiuni TV.

Când va avea loc divorțul dintre Mădălina Miu și Tzancă Uraganu

În trecut, cei doi au avut dispute publice în care și-au reproșat unul altuia că divorțul nu a avut loc încă pentru faptul că nu s-au prezentat la notar, acolo unde trebuiau să semneze actele.

Însă, cu toate acestea, Mădălina Miu a negat cu vehemență, explicând că ea s-a prezentat la fiecare termen, însă artistul nu și-a găsit timp pentru a face acest lucru.

Așadar, foarte multe persoane sunt curioase să afle când se va petrece, de fapt, despărțirea pe cale oficială, așa că femeia a spus că la un moment dat se va pronunța și divorțul.

Chiar dacă Tzancă Uraganu și-a refăcut viața și în prezent are o relație cu Alina Marymar, femeia pe care a cerut-o și de soție, în cazul Mădălinei Miu lucrurile nu stau deloc așa, asta pentru că a spus că deocmadată nu se gândește la căsătorie, focusându-se exlusiv pe planurile profesionale.

”La un moment dat se va pronunța și la acel divorț, dar nu m-am gândit la o eventuală viitoare căsătorie. Cred în instituția căsătoriei, o respect, asta am făcut întotdeauna”, a mai spus Mădălina Miu.

