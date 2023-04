"Întotdeauna am spus că o să am doi copii" Anunțul făcut de Gabriela Prisăcariu, la aproape doi ani de când a devenit mamă. Le-a dat tuturor vestea cea mare

In articol:

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil formează un cuplu de ani buni, fiind două dintre persoanele celebre care nu se sfiesc să-și etaleze și viața de familie, nu doar pe cea profesională.

Au un băiat împreună, se pregătesc de nunta cea mare, dar și de, ar spune unii, cel de-al doilea copil al familiei.

Anunțul făcut de Gabriela Prisăcariu, la aproape doi ani de când a devenit mamă [Sursa foto: Facebook]

Cuplul Dani-Gabriela nu se gândește încă la al doilea copil

În această privință, după multele întrebări primite și speculații făcute pe subiect, soția matinalului a luat cuvântul și a spus, de fapt, cum stau cu planurile de viitor în calitate de părinți.

Modelul și prezentatorul și-au dorit tare mult să devină părinți și visul li s-a împlinit, doar că, pe viitor, încă nu au nimic stabilit.

Deși dorința ei este să îi mai facă lui Tiago un frățior sau o surioară, ea fiind singură la părinți și simțind lipsa unui alt copil în familie, momentan, Gabriela Prisăcariu menționează că nu se vede mamă de doi.

De la dorință la faptă este cale lungă, mai ales în contextul lor, când Tiago este încă mic și are încă nevoie de toată atenția sa. Fapt ce face ca, nici acum, la aproape doi ani de la naștere, să nu mai știe ce înseamnă o noapte dormită în totalitate.

Astfel că, destul de obosită fiind, căci menționează că rolul de mamă nu este unul ușor, soția matinalului spune că va decide dacă va mai deveni sau nu mamă în momentul în care va reveni la rutina de noapte pe care o avea înainte să apară Tiago.

„Momentan nu ne gândim să mărim familia! Întotdeauna am spus că o să am doi copii pentru că eu sunt singură la părinți și mi-am dorit să am un frate. Văd cât de greu este și atunci ne mai gândim puțin. Am zis că în momentul în care voi dormi o noapte întreagă, atunci ne vom gândi și la al doilea copil”, a spus Gabriela Prisăcariu, conform Playtech.

Și pentru că de Tiago și programul lui țin planurile de viitor, Gabriela Prisăcariu declară că și prezentul îi aparține tot micuțului.

Băiatul este cel care face legea în casă și cel după care se pliază toată lumea, de la părinți, la bunici și până la bonă.

Are multă energie și asta o ține pe Gabriela în priză chiar și noaptea, atunci când spune că-l menajează pe Dani, el având un job solicitant chiar de pe primele ore ale dimineții.

„Tiago este pe baterii. Este un copil minunat, îl iubim de nu mai putem, dar face ce vrea din noi! El este șeful, are o armată de oameni în jurul lui și pe toți ne aliniază. De la bunici, la mamă, la tată, la toată lumea. Cel mai greu îmi este cu trezitul noaptea, încă se trezește, încă mănâncă noaptea și nu acceptă pe nimeni, decât pe mine. Faptul că mă trezesc și merg la el în cameră, nu mai este un somn normal, iar pe Dani t rebuie să îl protejez că să se odihnească pentru emisiune”, mai declarat soția lui Dani Oțil .