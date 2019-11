Până acum ceva timp, Ioana Ginghină declara că relația dintre ea și fiica ei merge ca pe roate, dar se pare că situația dintre cele două s-a schimbat radical.

Ioana Ginghină nu se mai înțelege cu fiica ei: „N-am crezut că se va schimba peste noapte”

Ioana Ginghină a povestit pe canalul de youtube cum stau lucrurile între ea și Ruxanda. Actrița afirmă că nu își mai recunoaște copilul, care s-a transformat dintr-un copil drăgălaș într-o puștoaică plină de fițe.

„Da, am doar 3 luni de gimnaziu și deja mă declar învinsă. N-am crezut că fetița mea se poate schimba peste noapte din acea ființă suavă și delicată în această preadolescentă cu tot felul de fițe. Am mare noroc că merg la psiholog și că vorbesc cu cineva avizat despre asta… Am mare noroc și că am simțul umorului, că nu iau totul în serios pentru că mai nou tot ceea ce fac este cringe'.

Când a mai devenit și cringe' ăsta un cuvânt?!”, a scris Ioana Ginghină pe blogul personal.

Ioana Ginghină a recunoscut că unele dintre lucrurile care o deranjează la fiica ei sunt moștenite chiar de la ea.

„Problema este că nu de puține ori această preadolescentă are încă multe dintre apucăturile de la 5 ani, dar se crede suficient de mare pentru a fi șefa mea, lucru care este ușor de gestionat dacă ai un calmant în apropiere. De liniștită este foaaaarteeeee liniștită, adică mă ignoră total de multe ori și dacă nu aș fi vigilentă, să îi mai iau telefonul din mâna, cred că aș putea să uit că am un copil în casă.

Despre faptul că niciodată nu găsește ceva interesant în frigider de mâncare sau că în spatele ușii din camera ei este un morman de haine, chiar nu are rost să mă plâng. Să zicem că pe astea le-a moștenit de la mine. Însă ce mă enervează cel mai tare sunt răspunsurile de tip 'nu știu' sau 'nimic'”, a mai scris Ioana Ginghină pe blogul personal.