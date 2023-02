Ioana Grama și iubitul ei au petrecut ziua de Valentine’s Day într-un decor de vis. Totul a fost pregătit chiar de către influenceriță

In articol:

Ioana Grama este una dintre cele mai urmărite și apreciate influencerițe de la noi. Aceasta se bucură de o comunitate mare în mediul online și postează zilnic videoclipuri pentru a-și ține fanii la curent cu ceea ce face sau ce i se întâmplă.

De Ziua Îndrăgostiților, vedeta și partenerul ei au avut parte de cele mai frumoase momente împreună.

Ce surpriză i-a pregătit Ioana Grama iubitului ei

Ioana Grama și-a dorit ca Ziua Îndrăgostiților să fie un pic mai diferită anul acesta. Pentru a-i arăta cât de mult îl iubește și cât înseamnă pentru ea, influencerița i-a pregătit iubitului său o surpriză de proporții. Cei doi au petrecut ziua de Valentine’s Day într-un decor de vis, care a fost pus la punct de către frumoasa brunetă. Surpriza a fost pregătită de o întreagă echipă, iar rezultatul a fost unul de-a dreptul minunat.

Întreaga încăpere a fost decorată cu o mulțime de lumânări și baloane, dar și o masă unde au servit o cină romantică. Bruneta i-a scris și un mesaj emoționant partenerului său de viață.

„Iubesc că o iubești pe Ayana”, i-a spus Ioana iubitului ei.

Ce surpriză i-a făcut Ioana Grama iubitului său de ziua lui de naștere

Ioana Grama nu este la prima surpriză de genul. În urmă cu două luni, vedeta s-a asigurat că iubitul său va avea o zi de naștere de neuitat și au mers împreună în Paris. Aceștia s-au cazat într-un hotel luxos care nu a fost deloc ieftin, cea care a plătit fiind vedeta.

,,Mâine este ziua de naștere a iubitului meu, așa că i-am făcut o surpriză și am venit la Paris. Am rezervat o camera la hotelul la care îmi doresc să ajung de ani de zile, dar nu este un hotel tocmai ieftin. Așa că am zis că trebuie să fie o ocazie foarte special ca să dau atâția bani pe o cameră. Am decis să fac acest pas de ziua iubitului meu, după cum puteți observa, cei de la hotel ne-au așteptat cu baloane, cu șampanie și cu un happy birthday note, contra cost, bineînțeles”, a spus influencerița pe TikTok.