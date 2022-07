Ioana Năstase a ajuns la capătul puterilor: „Am obosit luptându-mă cu persoanele din jurul lui Ilie”. De la ce au pornit zvonurile divorțului de data aceasta?

In articol:

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit în urmă cu câțiva ani, însă povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de intrigi, controverse, despărțiri sau împăcări. Nu de puține ori s-a pus problema divorțului, ba chiar bruneta a înaintat și o cerere în fața magistraților pentru a termina definitiv orice legătură cu fostul mare tenisment.

Totuși, cei doi au demonstrat de-a lungul timpului că nu pot să stea prea mult unul fără celălalt, iar Ioana a declarat în repetate rânduri că Ilie are nevoie de sprijinul ei, așa că de fiecare dată ea a fost cea care a făcut tot posibilul pentru a se împăca. Dar nici bine nu-și revin după o discuție că apare alta!

Ioana Năstase: „ Am spus doar că am obosit un pic luptându-mă cu persoanele din jurul lui Ilie”

Bruneta și Ilie Năstase au avut o ceartă monstru la conferința de presă susținută în cinstea fostului tenisment care împlinea 74 de ani. Ioana nu mai putut rezista și a început o discuție aprinsă cu soțul ei chiar în fața tuturor celor prezenți. Subiectul controversat: un bărbat care i-a cerut lui Ilie să-l adopte! Soția fostului sportiv spune că s-a săturat pur și simplu să ducă lupte cu astfel de persoane care vor să profite de bunătatea lui.

„Nu (n.r. nu vrea să divorțeze). Am spus doar că am obosit un pic luptându-mă cu persoanele din jurul lui Ilie, care apar așa, peste noapte. În rest, nu. Clar (n.r. un divorț iese din calcul). Nu a fost vorba de niciun divorț.

Voi știți destul de bine ce s-a întâmplat și cu câteva luni în urmă sau acum un an, mai exact. De atunci am cam deschis și eu ochii cu privire la cei care apar peste noapte cu mângâieri și cu rugămintea: “Știi, vreau să fii tatăl meu, pentru că al meu a murit!”. De ce nu merge la un azil de bătrâni să își ia un tată de acolo? Atât încerc, să îl protejez de persoanele care apar peste noapte fără să le cunosc, care intră cu bocancii în viața lui”, a explicat Ioana Năstase pentru Ego.ro .

Mai mult, bruneta spune că numai ea este cea care le pune bețe-n roate acestor indivizi care apar peste noapte și încearcă să intre cu forța în viața tenismenlului doar pentru a profita de el și pentru a-l usca de bani.

„El are copiii lui și nu mai e nevoie de alții, așa consider eu, mai ales dacă apar așa, peste noapte. Și eu aș vrea să fiu fiica nu știu cui. El are o familie și sper să înțeleagă acest lucru, să selecteze oamenii. Nu știu dacă el a înțeles că eu simt întotdeauna. Datorită credinței și datorită faptului că am trăit frumos și curat, chiar simt oamenii. Altfel nu aș interveni. Eu stau în banca mea”, a mai spus bruneta pentru sursa menționată mai sus.