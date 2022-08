Ioana Năstase a dat totul din casă! Contează sau nu diferența de vârstă într-o relație? Ce spune despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Sunt momente, ca orice om”

In articol:

Ioana și Ilie Năstase formează deja un cuplu de câțiva ani, iar cei doi s-au și căsătorit, însă din nefericire, căsnicia lor nu a fost lipsită de probleme, așa că cei doi au ajuns de mai multe ori în pragul divorțului, dar sentimentele dintre cei doi i-au făcut mereu să se întoarcă unul la celălalt și să-și mai acorde o șansă.

Recent, sinceră din fire, Ioana Năstase a vorbit despre diferența de vârstă dintr-o relație și dacă aceasta este sau nu importantă, iar răspunsul ei a fost unu pozitiv.

Citeste si: Mariajul dintre Ioana și Ilie Năstase, pe final? Ce s-a aflat despre căsnicia lor: „Nopți petrecute cu alcool și alte cele!”

„Vreau să îi fiu alături, să îl susțin în tot ceea e vrea el să facă și înainte de toate, să am grijă de sănătatea lui!(...) Cu siguranță, da (n.r contează diferența de vârstă dintre un bărbat și o femeie).”, a declarat Ioana Năstase, pentru un post TV.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ce face Ioana Năstase pentru a-și înveseli soțul

De asemenea, așa cum este și normal, există momente când oamenii sunt triști, iar bineînțeles și fostul tenismen trece prin astfel de situații, însă soția lui știe mereu ce să facă pentru a-l scoate din stare.

„Sunt momente, ca orice om, și la el, când e puțin mai trist, mai abătut și dacă dau drumul la muzică sau îi propun să mergem la pește... Adică știu ce am de făcut întotdeauna ca să îl scot din starea negativă, cum s-ar zice”, a mărturisit bruneta.

Citeste si: Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase o atacă dur pe Ioana Simion! Ce a putut să spună Charlotte despre actuala soție a tatălui ei: "Tu te-ai măritat cu el!"

Deși există momente când apar situații neplăcute în căsnicia lor, Ioana Năstase susține că ea e cea care este mereu pozitivă și încearcă să rezolve problemele, fiind de părere că mereu

există o soluție.

„Întotdeauna am încercat să fiu pozitivă ca să îl fac să găsim o soluție pentru orice! Totul e ok... Am spus, a în orice relație sunt și bune și rele, dar în mare este ok!”, a adăugat soția lui Ilie Năstase.