Ilie Năstase şi Ioana Simion au făcut nuntă în mare secret, în plină stare de alertă. Și cu toate că s-au căsătorit religios, cei doi au anunțat că au planuri mari în viitorul apropiat. După ce se va da drumul la zboruri, cei doi vor încă o ceremonie, de data aceasta în Turcia, pe un vapor, potrivit Okmagazine.

Ioana și Ilie Năstase vor încă o nuntă, în Turcia

Cei doi îndrăgostiți au făcut căsătoria civilă în anul 2019, iar pe cea religioasă acum câteva săptămâni, în mare secret, pe plajă. Ioana a dat vestea pe rețelele de socializare, în momentul în care a urcat o fotografie în care apărea îmbrăcată în rochie de mireasă. Tot soția lui Năstase a vorbit și despre următoarea ceremonie, care va avea loc în Turcia.

"Cum dau drumul la zboruri, în Turcia cu noi. Vrem să mai facem o ceremonie acolo, pe un vapor, aşa cum am visat, pentru că eu mi-am luat încă o rochie de mireasă. Dar va fi tot ceva intim, între prieteni”, a dezvăluit Ioana pentru Okmagazine.

Noi am vorbit de multe ori şi mi-a spus că, la prima căsătorie, după naştere nu avea silueta potrivită pentru o rochie de mireasă. Şi eu am băgat la cap că vrea să fie şi ea o dată mireasă şi din dragoste pentru ea am făcut-o şi a ieşit şi foarte bine. Amândoi am zis că am stat doi ani împreună şi că ar fi bine să ne unim şi să rămânem pentru totdeauna" , a spus, la rândul lui, Ilie Năstase, despre soția lui.