EXCLUSIV! Ilie Năstase și-a scos soția la restaurant! Cum se comportă cei doi atunci când cred că nu îi vede nimeni

Fostul tenismen Ilie Năstase și soția sa au ieșit la restaurant, iar paparazzi wowbiz.ro au surprins imaginile.

Ilie Năstase și Ioana Simion, întâlnire de taină la restaurant

Paparazzi wowbiz.ro nu ratează nimic! De curând, ei au surprins imagini grăitoare cu Ilie Năstase și soția sa, la restaurant. În timp ce numărului 1 mondial înfulecă din pizza cu mare poftă, soția sa răsfoiește un ziar. Chiar dacă fiecare are activitatea sa, cei doi fac un schimb de păreri, semn că deși par serioși, nu sunt supărați, ci doar...înfometați.

Ioana Simion face un gest politicos și își aprinde țigara abia după ce soțul său a terminat de mâncat. Însă, întâlnirea liniștită dintre cei doi soți este tulburată de un telefon pe care îl primește soția fostului tenismen. După ce schimbă câteva cuvinte îi înmânează soțului dispozitivul, însă ascultă cu mare atenție conversația, ba chiar intervine în șoaptă cu unele completări.

Din gesturile celor doi, lucrurile par să meargă bine și au depășit obstacolele care au pus relația lor la încercare.

Au fost la un pas de divorț, dar Ioana Năstase s-a răzgândit: "Mi-am călcat pe suflet"

Relația dintre Ilie și Ioana Năstase a trecut printr-un moment dificil, iar cei doi au fost la un pas de divorț. Cea care nu a renunțat și a decis să mai acorde o șansă relație este Ioana. Deși spune că nu dă înapoi atunci când ia o decizie, sentimentele puternice pentru Ilie Năstase au făcut-o să nu renunțe.

„Eu când iau o decizie o iau! Trebuie să recunosc că de această dată mi-am călcat pe suflet și am încercat să merg mai departe. Ilie mă are doar pe mine. Eu sunt cea care are grijă de el, stau cu el, îl duc la medic și am considerat că el chiar are nevoi de mine.(...) Mi-am neglijat nepoțica, mi-am neglijat copilul. Sunt mai mult alături de Ilie pentru că el are nevoie de mine și având și vârsta pe care o are, eu trebuie să fiu în preajma lui tot timpul, așa am considerat eu. Familia mea îl iubește foarte mult și îl respectă foarte mult”, a declarat Ioana Năstase la Teo Show.