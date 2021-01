Ioana Simion, declarație neașteptată după ce Nick Rădoi a spus că el ar fi principalul vinovat de reacția violentă a lui Ilie Năstase!

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, un nou scandal a avut loc în showbiz-ul românesc. Ioana și Ilie Năstase au avut parte de un episod neplăcut, femeia a susținut că a fost agresată de soțul ei, ceea ce a făcut-o să sune imediat la numărul de urgenă. La scurt timp după, Nick Rădoi venea și făcea o dezvăluire neașteptată!

Ioana Simion, reacție neașteptată după intervenția lui Nick Rădoi

Milionarul susținea faptul că el este principalul vinovat pentru care Ioana ar fi fost bătută. Cu toate acestea, se pare că lucrurile între omul de afaceri și Ilie Năstase nu stau deloc bine.

Totuși, soția sportivului vine și dă primele informații după ce fostul ei iubit a intervenit în scandalul momentului. Femeia susține că e un gest total nepotrivit din partea lui.

Nick Rădoi

"Nu știu de ce Nick a făcut așa ceva, de ce a dat acele declarații, ce vrea el să demonstreze. Mi s-a părut total deplasat. Pentru mine el este istorie și nu păstrăm legătura. Ne dăm câte un mesaj protocolar de ziua noastră, atâta tot. Mi s-a părut total nepotrivit din partea lui să se amestece între mine și Ilie. Nimeni nu are dreptul să facă asta. Eu am familia mea și nu sunt deschisă la alte discuții”, a declarat Ioana Năstase pentru playsport.ro.

Ioana Simion și Ilie Năstase

Imediat după scandal, Ioana a luat decizia să

plece la Constanța. În plus, se pare că soțul ei nu a mai căutat-o de la incident.

“Eu sunt la Constanța, am plecat imediat după scandal, am plecat cu ce aveam pe mine și nu m-am mai uitat înapoi. Vă puteți da seama cât de tare m-am speriat. Ilie nu mi-a dat niciun semn de viață, niciun sms, nimic. Nu, nu și-a cerut scuze. Desigur că nici eu nu l-am căutat, nu văd de ce aș face asta, nici prin cap nu-mi trece. Nu m-am decis încă dacă voi divorța sau nu, aștept să mă liniștesc, ca să nu iau o decizie sub imperiul emoțiilor puternice. Sunt foarte tristă și afectată de cele întâmplate”, a mai adăugat bruneta.