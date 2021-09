Ioana, soția lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre sarcină: „Mi-am dorit dintotdeauna o fetiță”

In articol:

Ilie Năstase a dezvăluit la un post de televiziune, cu câteva zile în urmă, că și-ar mai dori un un copil cu actuala lui soție.

Fostul mare tenismen al României spunea că dacă va fi fetiță se gândește să o facă chiar „următoarea Simona Halep”. Dacă visul i se va adeveri, fostul sportiv va deveni tată pentru a șasea oară la 75 de ani.

„Eu îmi doresc multe și nu știu dacă se poate realiza, dar suntem dornici să facem un copil. Deocamdată nu s-a întâmplat, încercăm. Vor zice ăștia că sunt Superman! Vedem ce putem face și dacă există posibilitatea. Dacă e fată, nu știu dacă o fac următoarea Simona Halep, depinde de ea! Eu vreau să o fac”, a declarat Ilie Năstase.

La scurt timp de la declarațiile soțului ei, Ioana Năstase dă și ea primele declarații despre sarcină. Iată ce spune despre posibilitatea de a deveni mamă la 44 de ani!

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Vasilică Ceterașu și-a întrebat soția la TV cu câți bărbați s-a iubit înainte să fie cu el. Răspunsul Amaliei este surprinzător- bzi.ro

Ioana Năstase, primele declarații despre sarcină: „E l este cel care-și dorește foarte mult”

Soția lui Ilie Năstase spune că atât ea precum și fostul sportiv își doresc o fetiță și chiar dacă nu au stabilit nimic, dacă bebelușul vrea să vină cei doi îl așteaptă cu brațele deschise.

Citeste si: Ilie Năstase, tată pentru a șasea oară?! Fostul tenismen vrea o fetiță: „ Vor zice ăștia că sunt Superman!”

„ Mi-am dorit dintotdeauna o fetiță și el, da, își dorește. Eu am mai uitat în ultima perioadă. Acum el este cel care-și dorește foarte mult. Un copil este binevenit oricând, doar că el este cel care și-a dorit. Încă nu am fost pregătită și nu am stat cu gândul acolo. Deocamdată, am altele de făcut”, a declarat Ioana Năstase pentru Cancan.ro

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook ]

Ioana Năstase nu se simte împlinită în căsnicie

Ea și Ilie năstase au trecut printr-o perioadă grea și au fost la un pas să divorțeze, iar acum spune că nu se simte împlinită în căsnicia ei, căci nu decurge așa cum și-a dorit. Aceasta mai spune că a făcut niște sacrificii pentru fostul tenismen pe care nu le-ar face în mod normal, dar de dragul lui a acceptat.

Citeste si: Ilie Năstase, primele declarații de la nunta Simonei Halep și a lui Toni Iuruc. Ce mesaj i-a transmis fostul tenismen sportivei, în cea mai importantă zi din viața ei?

„ Nu este cum mi-aș dori eu să fie, dar accept pentru că este Ilie Năstase. Accept anumite lucruri pe care nu le-aș fi acceptat pentru nimic în lume. Eu sunt o femeie împlinită, fericită în ceea ce privește familia mea, de căsnicie mai puțin. Legat de căsnicie, mai puțin, pentru că nu decurge totul așa cum mi-aș fi dorit”, a mai spus Ioana pentru aceeași sursă citată.