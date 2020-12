Ion Dichiseanu, în stare gravă la spital! Îndrăgitul actor este intubat și are mari probleme respiratorii

Ion Dichiseanu trece prin momente cumplite, în această dimineață fiind transportat de urgență la spitalul Floreasca din Capitală. Actorul, în vârstă de 87 de ani, are saturația de oxigen foarte mică, iar în momentul în care a fost preluat de ambulanță, saturația era de 70. Cadrele medicale i-au administrat imediat oxigen.

In articol:

Citeste si: Cum arăta Simona Dichiseanu acum 35 de ani când l-a cunoscut pe celebrul Ion Dichiseanu. FOTO

Potrivit România Tv, starea de sănătate a marelui actor s-a agravat la spital, iar saturația acestuia a scăzut la 60. În acest moment, Ion Dichiseanu este intubat.

Ion Dichiseanu, probleme de sănătate

Îndrăgitul actor ar avea mai multe probleme de sănătate, printre care și afecțiuni cardiace. Cu peste 50 de ani de carieră, Dichiseanu este unul dintre cei mai iubiți și talentați actori din România.

Citeste si: Celebrul actor Ion Dichiseanu, internat de urgență în spital. În ce stare se află - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Citeste si: Ion Dichiseanu si Simona Florescu, din nou impreuna! Avem primele declaratii ale artistei!

Ion Dichiseanu s-a născut în 1933 la Adjud și este un mare actor de film, radio, scenă, televiziune și voce și scriitor român. A absolvit IATC (Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București) în 1959. Dichiseanu este celebru și datorită activității sale artistice în cadrul Teatrului Nottara, dar și pentru numeroasele roluri care l-au consacrat în cinematografie, teatru de televiziune și teatru radiofonic.

Ion Dichiseanu[Sursa foto: Facebook]

Ion Dichiseanu și Simona, poveste de iubire fără sfârșit

Ion Dichiseanu și Simona Florescu s-au iubit nespus de mult, iar frumoasa artistă a recunoscut că-l va iubi pe actor toată viața ei. Cei doi s-au cunoscut, în 1985, la Galați, unde artista participa la un concurs de interpretare. Simona l-a cucerit pe loc, așa că diferența de vârstă dintre cei doi nu a reprezentat o piedică nici la început și nici pe parcursul celor 22 de ani de relație.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă”, a spus cântăreața.