Ion Dichiseanu, internat la spital cu probleme grave la plămâni! Fiica actorului face dezvăluri despre diagnosticul pus de medici: „A fost vorba despre o...”

Actorul a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca din Capitală, în urmă cu două săptămâni

Actorul Ion Dichiseanu prin momente cumpltite. Acesta a suferit recent de insuficiență renală și respiratorie, saturația de oxigen fiind scăzută. Astfel, în urmă cu două săptămâni, Ion Dichiseanu a fost transportat de urgență la Spitalul Floreasca din București, iar acum două zile a fost și externat. Iată care este starea de sănătate a artistului după ce a ieșit din unitatea medicală și care este diagnosticul pe care i l-au pus medicii.

Ion Dichiseanu, dus de urgență la spital

În urmă cu două săptămâni, Ion Dichiseanu a solicitat intervenția serviciului de ambulanță pentru că se simțea foarte rău. Se pare că medicii au constatat că actorul avea saturația de oxigen din sânge foarte scăzută și l-au dus la Spitalul Floreasca. Problemele sale de sănătate au fost însă ușor de ținut sub control de medici. Acesta are probleme cu inima de mai mulți ani, iar cel mai mare percicol era vârsta.

Ion Dichiseanu laudă eforturile medicilor și asistentelor de la Spitalul Floreasca și spune că fără ajutorul lor ar fi trecut cu greu peste aceste momente cumplite.

„Medicii toți și asistenții au fost niște oameni minunați care m-au încurajat și în frunte cu Doamne Doamne, care eu cred în Dumnezeu și în forța lui, care mi-a dat forța și puterea să rezist ca să stăm de vorbă acuma de sfânta Bobotează”,a spus Ion Dichiseanu.

Ion Dichiseanu a făcut o infecție la plămâni în urma unei proceduri medicale. Actorul suferă de mai mulți ani și de probleme cardiace. [Sursa foto: Facebook]

„Să auzim numai vești bune anul acesta! Tata e bine, pentru că e un miracol. I-am zis că e un fenomen, doar datorită lui Dumnezeu și medicilor. A fost externat luni și este acasă, e ascultător, e un băiat cuminte”,a declarat Ioana Dichiseanu.

Ion Dicihiseanu a fost testat negativ

Prima suspiciune a cadrelor medicale

a fost aceea că actorul ar fi infectat cu noul tip de coronavirus , mai ales că acesta avea și nivelul de oxigen din sânge foarte mic, ceea ce este o urmare a acestei boli.

Însă nu a fost așa. Ion dichiseanu , în vârstă de 87 de ani, a făcut o infecție la plămâni. Diagnosticul pus de medici a fost pneumonie severă bilaterală, care s-ar fi declanșat în urma unei bronhoscopii.

„N-a fost vorba despre o infecție cu noul coronavirus. A fost vorba despre o infecție la plămâni cauză de niște… a avut o bronhoscopie și a fost acel bronhoscop infectat. La fix 10 după acea bronhoscopie s-a declanșat această pneumonie severă bilaterală. Slavă Domnului că e bine în acest moment. Eu eram neom când am aflat. Când am început să vorbesc cu el la telefon i-am zis că trebuie să te faci bine, pentru că altfel tot Universul meu se prăbușește. Tu trebuie să vii acasă. El este un luptător. Are voință și iubește viața. Cred că avem de învățat de la el ”,a povestit fiica artistului.