Ionuț Belei este câștigătorul Chefi la Cuțite 2020! El primește titlul de cel mai bun bucătar din România și cei 30.000 de euro

Sezonul 8 Chefi la cuțite și-a desemnat câștigătorul! După un sezon plin de emoție și farfurii mai bune sau mai puțin bune, cel care a reușit să impresioneze până la final a fost nimeni altul decât Ionuț Belei, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea, dar și unul dintre cei mai buni bucătari pe care i-a avut această emisiune vreodată.

Ionuț Belei este câștigătorul Chefi la Cuțite 2020

In articol:

Cu toate că în mediul online s-a speculat că Roxana Blenche va fi cea care va pleca acasă cu marele premiu de 30.000 de euro, iată că lucrurile au luat o altă întorsătură, care nu putem să spunem că a fost neașteptată, întrucât Ionuț a fost de departe unul dintre cei mai buni, cu farfurii aproape de perfecțiune de fiecare dată. (Câștigător Chefi la cuțite 2020. S-a dat de gol pe Facebook că va câștiga sezonul 8? Imaginile care au scăpat pe internet înainte de Marea Finală FOTO)

Ionuț i-a impresionat de la bun început pe jurați, iar Sorin Bontea a reușit să câștige acest sezon cu concurentul în care a crezut de la început și căruia i-a oferit cuțitul de aur.

Citeste si: Cristian Boca, marele pierzător din sezonul 8 „Chefi la cuțite” 2020? De ce este considerat cel de-al treilea finalist, deși a fost eliminat în semifinală

Susținătorii lui Ionuț Belei au lăsat comentarii de felicitări și au fost convinși de la început că el câștigă titlul de cel mai bun bucătar din România.

Ionut Belei, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea

Citeste si: Atacuri criminale asupra firmelor care dezvoltă vaccinuri. Cu cine s-a aliat Kim Jong-un - evz.ro

Citeste si: Momente triste pentru Florin Pastramă! Mama sa a făcut infarct chiar de ziua ei! - bzi.ro

„Cu siguranță Chef Bontea a câștigat. Ionuț este un bucătar excelent. Pauza de la filmări este de la sezonul 9, sezonul 8 este filmat de ceva vreme”; „Ionuț s-a dat de gol”; „Eu sper să câștige echipa Sorin Bontea”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de chef Bontea.

Chefi la cuțite 2020! Cine au fost cei trei concurenți care s-au luptat în marea finală

Trei concurenți au reușit să se califice în marea finală a competiției și s-au luptat miercuri, 16 decembrie 2020, pentru premiul de 30.000 de euro și titlul de cel mai bun bucătar din România. Roxana Blenche, Ionuț Belei și Maria Șandru au fost cei care au reușit să ajungă până în finala competiției, acolo unde tensiunile au crescut și și-au spus cuvântul. Sorin Bontea se poate declara cel mai norocos dintre chefi, după ce a reușit și anul acesta să își ducă doi concurenți în finală, dintre care unul a și câștigat.

”Sunt mândru să am doi oameni în finală. A fost un sezon care a ridicat mult ștacheta, cu concurenți extrem de talentați în bucătărie, fie că vorbim de bucătari profesioniști sau de pasionați.

Sezonul opt, cel mai greu sezon de până acum! Bravo, Ionuț! Bravo, Maria! Ne vedem în FINALĂ. Felicitări tuturor concurenților!”, a fost mesajul pe care Sorin Bontea l-a lăsat în dreptul fotografiei în care apare alături de cei doi concurenți ai săi, mândru nevoie mare de echipa sa”, a declarat Sorin Bontea după ce s-au anunțat finaliștii.

Cine este Ionuț Belei, câștigătorul Chefi la cuțite 2020! Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea are o poveste impresionantă

Ionuț Belei este de profesie electrician, iar în urmă cu 7 ani și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie și a ajuns să lucreze alături de bucătari cu stele Michelin. Încă de la audiții, chefii au fost impresionați de preparatele tânărului căruia Sorin Bontea i-a oferit cuțitul de aur. Iată că nu l-a dezamăgit pe chef și a reușit să câștige sezonul cu numărul 8.

Ionut Belei a impresionat la audiții cu povestea lui de viață

La 19 ani, Ionuț și-a încercat norocul în construcții, departe de casă, în Germania, iar la scurt timp a ajuns să lucreze într-o bucătărie, unde și-a descoperit talentul pentru gătit. Povestea lui de viață a făcut-o și pe Gina Pistol să plângă la audiții.

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a declarat concurentul lui Bontea la audiții.