Ionuț și Florin Cercel, prinși într-un incendiu de proporții din sectorul 5 al Capitalei! Imagini cutremurătoare: ”Am reușit să fugim”

In articol:

S-a dat alarma marți după amiaza în București. Mai multe mașini de pompieri au intervenit în sectorul 5 al Capitalei, după ce o întreagă clădire a fost cuprinsă de flăcări.

Conform avertismentului de tip SMS emis de autorități, Complexul Prosper de pe Calea 13 Septembrie a luat foc.

Motiv pentru care, bucureștenilor li s-a sugerat să ocolească zona, să faciliteze accesul structurilor de intervenție și să se adăpostească din calea flăcărilor.

Incendiu București [Sursa foto: Captură TV]

Incendiu de proporții în sectorul 5 al Capitalei

Însă, au fost și oameni prinși în clădirea care s-a făcut scrum, care era împărțită în magazine, saloane de înfrumusețare și studiouri muzicale.

Florin și Ionuț Cercel sunt maneliștii care se aflau în clădirea respectivă, în mometul în care s-a dat alarma de incendiu. Studioul de înregistrări al celor doi frați se afla la ultimul etaj

al clădirii, de acolo de unde se pare că a și pornit focul, neștiindu-se încă de la ce.

Deși clădirea a fost în totalitate distrusă, Florin și Ionuț Cercel, din fericire, au scăpat cu viață. Cei doi au reușit să fugă din calea flăcărilor mistuitoare, însă spun că pagubele lor se ridică la peste 40.000 de euro.

“Eu și fratele meu, Florin, eram la înregistrari. Studioul meu e acolo, sculele, tot. Minim 40.000€ investiție. Sunt fericit că suntem bine, puteam să plătim ceva. Îmi pare rău de studioul meu, însă mă bucur că am scăpat cu bine. Am fost anunțat de cineva că a luat foc, era fum pe holuri, dar am ieșit pe la intrarea principală”, a declarat Ionuț Cercel, într-o emisiune TV.

Pe lângă cei doi, în clădirea distrusă de flăcări, la același etaj, se afla și Marius Spider, având și el un studio de înregistrări acolo.

Bărbatul spune că o bubuitură puternică i-a făcut pe toți să iasă din studio și să se îndrepte spre ieșire, scăpând cu viață ca prin urechile acului, întregul etaj fiind mistuit de flăcări în doar câteva minute.

“A bubuit la noi, la etajul 4, și am reușit să fugim. S-a auzit o bubuitură mare. Nu știm de la ce a pornit. Când am ajuns jos, ardea tot etajul. Nu mai contează paguba, bine că am scăpat cu viață. Din fericire, nu sunt victime”, a declarat și Marius Spider.