Irina Deaconescu, iubita lui Cristian Manea, nevoită să nască de urgență! Cu ce probleme s-a confruntat: „De alaltăieri până ieri am vomitat non-stop”

A fost o perioadă extrem de grea pentru Irina Deaconescu și pentru iubitul ei, Cristian Manea. Fiica cea mare a celor doi, Victoria, s-a îmbolnăvit subit și a fost neveie să fie internată în spital. Blondina s-a internat alături de ea, însă a fost nevoie să o cheme pe mama ei pentru a-i lua locul, căci nu se simțea tocmai bine, de vreme ce mai avea doar câteva zile până la momentul în care trebuia

Aceasta a fost nevoită să-și facă bagajul și să meargă la maternitate, iar în doar câteva ore, ea și partenerul ei de viață își vor ține în brațe cea de-a doua fiică: „Am ajuns la clinică. Bebelușul apare în aproximativ două ore. Că spun sincer, după tot ce am trăit abia aștept să nasc și să beau un pahar mare de vin”, a mai scris aceasta pe Instagram.

Irina Deaconescu, nevoită să nască mai devreme

Iubita lui Cristi Manea a simțit nevoia să-și deshidă sufletul în fața internauților, cu doar câteva momente înainte de a intra în sala de nașteri.

Aceasta a dezvăluit cu ce probleme de sănătate s-a confruntat fiica ei cea mare, Victoria și care au fost problemele care au făcut-o să nască mai devreme. Se pare că aceasta a luat un tratament pe stomacul gol, motiv pentru care în loc să nască pe 30 martie, așa cum era prohgramat, va naște chiar astăzi.

„În aproximativ 30 de minute intrăm în operație. Să vă fac un update la ultimele zile. Nu maiștiu ziua în care am internat-o pe Victoria. M-am trezit în pat cu ea, plină de sânge la nas, am mers cu ea la UPU, nu se știe exact de ce i-a curs sânge atât de tare. A fost ținută în spital pentru că refuza să mănânce să bea apă. A fost greu în spital cu ea, eu în sărcinată cu câteva zile înainte să nasc, ea suferea, a fost horror. (...)

Ieri am sunat-o pe mama mea să stea cu Victoria pentru că nu mai puteam. Am luat tratament preventiv să nu mă ia răceala și am făcut foarte rău că am luat toate pastilele o dată și pe stomacul gol și de alaltăieri până ieri am vomitat non-stop, ceea ce cred că a și făcut să apară contracțiile acum. Am pierdut puțin lichid, am venit la monitorizare și control mi-a spus că nu am cum să nasc pe 30, a zis că trebuie să vin astăzi. Nu sunt la fel de speriată cum eram la Victoria, pentru că știu exact ce urmează să se întâmple. Îmi e frică, evident, și e greu, e un sentiment aparte, dar sunt mult mai relaxată. Abia aștept să o văd pe bebelina”, a mai povestit aceasta, cu puțin timp înainte de a intra în sala de nașteri.