Irina Fodor i-a luat din nou locul Ginei Pistol în emisiunea culinară! Blondina a vorbit despre motivul schimbării: „Am aflat cu două zile înainte”

Gina Pistol este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. În urmă cu mai bine de un an de zile, pe când se afla pe ultima sută de metri cu sarcina, blondina a fost nevoită să predea ștacheta Irinei Fodor, care a înlocuit-o în toate proiectele TV în care iubita lui

Smiley era implicată. Iată că istoria se repetă și de data aceasta, după ce vedeta de televiziune a revenit de mult pe micul ecran.

Gina Pistol: „Mă pregătisem pentru începutul noului sezon”

Blondina spune că își făcuse „temele” înainte de începerea filmărilor la noul sezon al show-ului culinar pe care îl prezintă încă de la prima ediție. Ei bine, cu doar două zile înainte și-a făcut un test PCR, iar rezultatul a luat-o complet prin surprindere, căci se pare că aceasta era infectată cu virusul SARS-CoV-2. Iar pentru că nu se putea amâna începerea filmărilor, a fost nevoie de o altă strategie.

În locul ei la prezentare a venit Irina Fodor, care era deja familiarizată cu formatul, de vreme ce mai prezentase un sezon, după ce Gina Pistol a intrat în concediu de maternitate.

„Mă pregătisem pentru începutul noului sezon al emisiunii culinare, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a declarat Gina Pistol.

Irina Fodor, prima reacție după ce i-a luat locul Ginei Pistol

După ce s-a vindecat complet, Gina Pistol a revenit cu forțe proaspete și și-a reluat locul de prezentatoare a emisiunii. Irina Fodor a povestit că ea a aflat pe ultima sută de metri de schimbare, însă nu s-a panicat, căci este deja obișnuită cu mersul lucrurilor în televiziune.

„Sezonul 10 ne-a pus față în față cu neprevăzutul și, ca de obicei, am funcționat ca o familie: ne-am ținut spatele unii altora și, împreună, am realizat cu succes sezonul aniversar. Eu nu eram pregătită să fac parte din proiect, dar pentru că în televiziune multe lucruri te pot lua prin surprindere și trebuie să te adaptezi, asta am făcut și noi. Cu o zi înainte de începerea preselecțiilor pentru emisiune, echipa de producție m-a anunțat că Gina nu se simte bine. Așa că a doua zi, la prima oră, m-am prezentat pe platoul de filmare. Când Gina s-a însănătoșit, a venit cu forțe proaspete și i-a ghidat pe chefi și pe concurenți până în finală. Pentru mine a fost o bucurie să fac parte dintr-un sezon atât de important și să cunosc atâția oameni talentați și pasionați până la obsesie de gătit”, a expicat Irina Fodor.