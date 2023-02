Irina Loghin a împlinit 84 de ani, însă nu a uitat nici acum ce sfat i-au dat părinții ei! Artista a mărturisit care este cea mai mare dorință a ei, după o viață pe scenă: „Nu mai sunt copil, să mă bucur de cadouri”

In articol:

Irina Loghin își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Artista are o carieră de peste șase decenii, este iubită și admirată de o țară întreagă.

Pentru că pare că are o viață extrem de împlinită, cei care o apreciază pe artistă se întreabă ce ar pute să își mai dorească interpreta.

Artista a împlinit venerabilă vârstă de 84 de ani astăzi, 19 ianuarie. [Sursa foto: Facebook]

Irina Loghin, dorințe la 84 de ani

Cea supranumită „regina muzicii populare românești” este iubită de toată țara. Aceasta își sărbătorește aniversarea la scurt timp după ce a suferit o intervenție chirurgicală.

Având în vedere acest lucru, marea artistă spune că își dorește doar sănătate cu ocazia zilei sale de naștere.

„Nu mi-aș putea dori altceva decât sănătate, pentru mine cât și pentru toată familia mea, mai ales prin ce am trecut recent. Dumnezeu e mare și a avut grijă de mine că am trecut cu bine de acest necaz. Vreau să îmi recapăt pe deplin puterile să îmi fac plimbările mele, pentru că eu nu sunt o persoană care să stea în casă. Nu mai sunt copil să mă bucur de cadouri, cum s-ar bucura un copil de un ursuleț de pluș. Tot ce vreau e să fiu sănătoasă, să îi știu pe cei dragi bine. Fiecare cadou e frumos. Chiar și un fir de garoafă. Eu mă bucur pentru orice primesc. De-a lungul anilor am primit foarte multe de la oameni. Gestul contează, până la urmă. Îi am tot timpul la suflet pe cei care se gândesc la mine. Asta îmi dă energie. Asta cred că m-a ajutat și acum cu operația”, a declarat Irina Loghin, pentru FANATIK.

Ziua de astăzi a făcut-o pe Irina Loghin să își amintească de copilărie, mai exact de sfaturile pe care i le-au dat părinții ei și pe care le-a urmat pe tot parcursul vieții sale.

„Eu sunt crescută la țară și încă oamenii de acolo, de lângă Vălenii de Munte, au rămas la fel de sinceri. Părinții îmi spuneau ca oriunde merg e bine să creez atmosferă, să nu bârfim pe nimeni. Acum, uitându-mă în jur, nu știu cât de mult s-au schimbat oamenii sau dacă m-am schimbat eu, dacă am rămas eu la fel. Eu consider că mă comport normal. Am senzația că mă port normal. Nu cred că am deranjat vreodată pe cineva sau pe vreun coleg de breaslă. Fiecare simte ce simte. Cel mai important e să fii deschis cu oamenii, să le faci bucurii”, a încheiat artista.

Irina Loghin [Sursa foto: Facebook ]

