Irina Loghin nu mănâncă carne nici măcar de sărbători! Interpreta de muzică populară a mărturisit de ce a ales să adopte o dietă bazată pe fructe și legume: „E dificil, dar eu prefer aşa”

Irina Loghin este de departe una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din țara noastră. Artista are mereu o imagine impecabilă, pe care continuă să și-o mențină chiar dacă se află la o vârstă respectabilă, de 83 de ani.

Acest lucru se datorează și faptului că artista are extrem de multă grijă la alimentație.

Vedeta nu mai mănâncă de mult timp carne, și a ales să își bazeze tot regimul pe produse vegetale.

Irina Loghin a mărturisit de ce a decis să renunțe la proteina de origine animală. [Sursa foto: Facebook ]

Motivul care a determinat-o pe Irina Loghin să renunțe definitiv la carne

Foarte mulți dintre românii care o urmăresc cu drag pe artistă au vrut să afle care este motivul care a determinat-o pe aceasta să renunțe la toate produsele din carne.

Vedeta spune că stilul de viață pe care îl are în acest moment, bazat pe fructe și legume, o ajută să se mențină în formă, indiferent de vârstă. Artista recunoaște că nu îi este mereu ușor, mai ales în perioada sărbătorilor, când mesele bogate își fac apariția, însă rămâne puternică în decizia ei.

„Fructe, legume și cereale- asta e scara mea de hrană. Și un vegetal din avocado. Este destul de dificil, dar eu îl prefer. În sufletul meu, mă simt ca la 20 de ani. Dieta vegetariană mă întinerește și fizic, și sufletește. Nu aș renunța la acest mod de viață pentru nimic în lume.”, a spus interpreta, potrivit antena3.ro.

Cu ceva timp în urmă, Irina Loghin a ținut și o dietă, cu ajutorul căreia aceasta spune că a slăbit aproximativ patru kilograme, în doar o săptămână.

„ Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe, au trecut anii, s-au dus. Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am fost recent la o clinică din Brașov, de detoxifiere. N-am crezut că o să pot rezista. Dar a început de dimineață cu sucuri așa de bine combinate, că nu am avut niciun fel de senzație de foame. Fix din oră în oră ni le dădea acolo. Am fost și cu colega mea, Daniela Condurache, a depășit și ea câteva kilograme. Ne miram seara cum poate să nu ne fie foame, ca acasă, seara ne apuca foamea. A treia zi am început să ne obișnuim, am început să facem plimbări. Au trecut cele șapte zile. Important e cum mă simt, așa cum arăt. Este pentru sănătate. M-am trezit cu patru kilograme lipsă după șapte zile.”, a declarat Irina Loghin, în cadrul unei emisiuni TV.

Irina Loghin [Sursa foto: Facebook ]

