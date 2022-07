Irina Loghin nu își arată vârsta! Dieta prin care a slăbit în doar șapte zile: „Fix din oră în oră le luam”

In articol:

Irina Loghin a ajuns la vârsta de 83 de ani, însă este într-o formă de zile mari. Celebra interpretă de muzică populară are un stil de viață echilibrat, iar acest lucru îi aduce numai beneficii.

Recent, artista a descoperit o metodă revoluționară de a scăpa de kilogramele în plus și a împărtășit-o și cu cei de acasă.

Cum a reușit Irina Loghin să slăbească 4 kilograme într-o săptămână?

Irina Loghin nu are probleme cu kilogramele în plus, dar, cu toate acestea, este destul de atentă în privința siluetei. Artista face numeroase sacrificii pentru a se menține în formă și chiar apelează la diferite metode atunci când vrea să slăbească.

Interpreta de muzică populară a urmat de curând o cură de detoxifiere la o clinică din Brașov și a reușit să scape de 4 kilograme în doar 7 zile: "Nu e un sacrificiu să te poți menține sănătos. Nu e vorba de frumusețe, au trecut anii, s-au dus. Nici eu nu am crezut că pot ține așa o cură. Am fost recent la o clinică din Brașov, de detoxifiere. N-am crezut că o să pot rezista. Dar a început de dimineață cu sucuri așa de bine combinate, că nu am avut niciun fel de senzație de foame.

Fix din oră în oră ni le dădea acolo. Am fost și cu colega mea, Daniela Condurache, a depășit și ea câteva kilograme. Ne miram seara cum poate să nu ne fie foame, ca acasă, seara ne apuca foamea. A treia zi am început să ne obișnuim, am început să facem plimbări. Au trecut cele șapte zile. Important e cum mă simt, așa cum arăt. Este pentru sănătate. M-am trezit cu patru kilograme lipsă după șapte zile.", a declarat Irina Loghin, în cadrul unei emisiuni TV.

Irina Loghin [Sursa foto: Facebook]

"Nu am simțit că îmi este foame!"

Irina Loghin a mărturisit că după cura de detoxifiere a început și o dietă recomandată de specialiști, care o va ajuta să ajungă la greutatea dorită: "Am dat jos patru kilograme în șapte zile. Șapte zile am stat numai pe sucuri și am făcut saună. Nu am simțit că îmi este foame. După ce m-am întors de acolo, am ținut dieta pe care mi-au dat-o. Slăbesc în continuare și o să slăbesc până o să îmi convină mie.", a adăugat cântăreața de muzică populară.

Irina Loghin [Sursa foto: Facebook]