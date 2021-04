Irina Murgu, mica soprană de la „România au talent”, sezonul 11, a reușit să-i ridice în picioare pe jurați. Andi: „Sună atât de frumos, angelic!”

In articol:

Murgu Irina, în vârstă de 13 ani, din Odobești, județul Vrancea a interpretat o piesă clasică în audițiile Românii au talent și a reușit să-i ridice pe cei patru jurați în picioare.

Murgu Irina și-a descoperit pasiunea pentru muzica clasică la vârsta de 4 ani

Murgu Irina Ștefania și-a dorit încă de la o vârstă fragedă să cânte muzică clasică. Pasiunea sa pentru operă a apărut atunci când a văzut la televizior o soprană care cânta foarte frumos. Aceasta obișnuiește să cânte împreună cu tatăl ei, care este preot și cântă muzică bisericească.

„ M-am dorit de când aveam 4 ani să cant muzică clasică. La televizor am găsit o soprana care cânta foarte frumos și mi-a plăcut așa de mult încât am încercat și eu. Din când în când mai cant și cu tatăl meu care este preot, a fost dascăl și cânta muzică bizantină ”, a declarat Murgu Irina.

Mica soprană a dezvăluit că prețuiește cel mai mult momentele de pe scenă, pentru că atunci se simte în largul ei.

Murgu Irina reușește să-i ridice în picioare pe cei 4 jurați la „Românii au talent”

Murgu Irina i-a impresionat pe jurați, care au aplaudat-o la scenă desschisă pe micuță. Concurenta trece în etapa următoare cu 4 de da.

Smiley îi complimentează vestimentația, frumusețea și o felicită pentru că a ales drumul cel greu. El spune că prestația adolescentei l-a trimis într-o lume cu liniște și pace.

„Pe lângă faptul că tu cânți foarte bine, ai făcut și o alegere înțeleaptă pentru că ce ai transmis acum a fost divin, a fost foarte frumos”, a declarat Andra.

„Consider că ți se potrivește foarte mult ceea ce ai cântat. Ești rafinată, elegantă, frumoasă și foarte foarte talentată. Ai o voce angelica”, a spus Alexandra Dinu.

Florin Călinescu, ascultând-o pe concurentă și-a adus aminte de momentele pe care le-a petrecut odinioară vizitând catedrale din Europa. „ Eram odată, nu mai știu dacă în Italia sau în Anglia, și obișnuiesc să mă duc în catedrale locale. Ele sunt deschise tot timpul spre deosebire de alte biserici care au și lacăt pe ele.

Mi se pare normal ca tot ce e a lui Dumnezeu să fie deschis tot timpul. Stăteam acolo pe băncile de lemn și la un moment dat a început o orgă, nu știu cine, unde era, am rămas doar cu sunetul acela. Am închis ochii, pentru că rochia ta frumoasă, frumusețea ta, corporalitatea ta au legătură cu micuța orgă și tu o să devii o catedrala întreagă într-o zi ”, a spus juratul.

Andi spune că Murgu Irina a dat dovadă de o maturitate foarte mare pentru un copil de doar 13 ani.„ Irina e un deliciu. Are o maturitate până și în privire, nu mai zic în hotărârea cu care făcut toate alegerile. Am ascultat-o cu multă atenție momentul în care a cant dar și în dialogul cu voi.

Și ochișorii când se uită așa.. n-ai cum, rămâi pur și simplu interzis în față ei și mă gândesc că se întâmplă ceva la vârstele astea de 12 -3 ani când se declanșează pasiunea asta. Am văzut-o și în dans, acum o vedem în muzică clasică. Este foarte frumos ce am auzit și ce am văzut. Ești minunată”, a declarat juratul.