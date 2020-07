In articol:

Răzvan Fodor este una dintre vedetele din showbizul românesc care a rămas mereu în tendințe, fiind invitat la nenumărate emisiuni, spre bucuria fanilor.

Recent, Răzvan Fodor a făcut declarații din intimitatea familiei, povestind lucurile prin care Irina a fost nevoită să treacă, pentru a ajunge soția lui.

Testele înainte de căsătorie!

Răzvan Fodor a povestit că înainte de a lua decizia de a se căsătorii cu Irina, a trecut-o pe aceasta prin mai multe teste, pentru a putea fi întru-totul convins ca ea este aleasa. Cântărețul a explicat că își dorea o familie, în ciuda imaginii de burlac fericit pe care a lăsat-o timp de mai mulți ani.

„Am luat-o și am târât-o după mine până în India o lună de zile. Am mers cu trenul, am mers pe jos, nebuni, prin mizerie și ăla a fost un test pe care eu i l-am dat. După mi-am dat seama că este femeia alături de care vreau să trăiesc”, a spus Răzvan Fodor într-un interviu din cadrul unei emisiuni televizate.

Izolarea, din perspectiva lui Răzvan Fodor

Răzvan a vorbit cu fericire despre carantina prin care a trecut, explicând că se regăsește ca fiind o fire care nu preferă atât de mult ieșitul în oras.

„Mie mi-a picat mănușă carantina asta. Eu sunt carantinat de ani de zile. Deși sunt o fire socială, sunt în zona de confort și de prieteni. Îmi place să sar din casa mea în casa ta și din casa ta în casa altora. (...) Nu am de ce să ies în oraș”, a povestit el.