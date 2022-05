Irinel Columbeanu, discuție aprinsă cu Mr. Pink, din cauza fetiței sale! Monica Gabor a asistat la întreaga scenă: "Asta înseamnă lipsă de responsabilitate"

In articol:

Irinel Columbeanu nu s-a lăsat convins prea ușor de fosta soție, în ceea ce privește mutarea definitivă a fiicei sale în America. Fostul afacerist dezvăluie, în al treilea volum autobiografic, că el și Mr. Pink, iubitul Monicăi Gabor, au purtat o discuție aprinsă atunci când a venit

vorba ca Irina să se stabilească în SUA.

Irinel Columbeanu și Mr. Pink, discuție aprinsă din cauza Irinei

Irinel Columbeanu a trecut prin momente tensionate atunci când a trebuit să decidă dacă își dă sau nu acordul ca fiica lui să se stabilească în America, alături de mama ei. Fostul afacerist povestește în al treilea volum autobiografic, care urmează să fie lansat în curând, că s-a văzut cu fosta lui soție și cu iubitul acesteia, pentru a discuta despre mutarea Irinei.

La acea vreme, însă, întâlnirea nu a decurs tocmai bine, căci Mr. Pink s-a enervat pe Irinel Columbeanu, din cauza că nu poate lua o decizie în acest sens: "Discutară mult, și despre i.Go.live și despre criptomonede, dar laitmotivul lui Pink era ce are Ili de gând cu viitorul Irinei, să o lase atunci în America cu ei, să meargă la școală și să crească acolo. Nu îi venea nici să spună nu, nici să spună da. Pur și simplu, evita să dea un răspuns tranșant, pentru că, sincer, nu era încă sigur cum și când ar fi fost mai bine pentru ea, până într-o seară, când îl aduseră de la un restaurant japonez înapoi la apartament și mai stătură amândoi de vorbă în mașina lui Pink, în parcarea subterană.

Monica era în spate și nu zicea nimic, iar Pink se enervă că nu putea scoate de la el nici da, nici nu și începu să-l certe. Că asta înseamnă lipsă de responsabilitate față de copil și încă și mai multe, spuse sau nespuse și mai mult doar subînțelese. Nu le putea nici el răspunde, nici ei, nici lui, ceea ce exact simțea că se petrece în sufletul său, înainte să se clarifice, el cu el, așa că le spuse că pe 9 ianuarie el și Irina se vor întoarce amândoi în România și după aceea se va mai gândi la acest subiect.

Era mult prea serios pentru a fi judecat și hotărât sub presiunea timpului. După care ieși tăcut din Rolls, chemă liftul și urcă în apartament. La plecare la aeroport, când așteptau îmbarcarea, i se păru că Irina era parcă un pic îmbufnată. De altfel, și el era frământat de acea discuție care, una peste alta, îi lăsase un gust până atunci necunoscut și cam amar.", scrie Irinel Columbeanu în volumul său, potrivit click.ro.

Mr. Pink și Monica Gabor, alături de Irina [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Irinel Columbeanu a acceptat, într-un final, ca fiica lui să locuiască în America

Deși nu i-a fost deloc ușor să ia o asemenea decizie, Irinel Columbeanu povestește că a încercat să se gândească mai puțin la el și mai mult la viitorul Irinei. Într-un final, fostul soț al Monicăi Gabor a hotărât să renunțe la custodia fetiței, pentru ca aceasta să se poată stabili alături de mama ei: "Se duse în fosta cameră a tatălui său ca să se gândească bine și să se hotărască ce să facă, și după ce așteptă să se facă o oră rezonabilă de vorbit, de fapt de continuat discuția din ianuarie cu Pink de la Los Angeles, când îl certase în parcarea subterană, puse mâna pe telefon:

— Bună, Monica! Știi, pe lângă consimțământul trimis pe WhatsApp mai am unul, în legătură cu ce am dezbătut atunci, în ianuarie, cu Pink în parcare, pe care ți-l transmit acum verbal, prin telefon: e OK.", mai scrie Irinel Columbeanu, în cartea lui.

Irinel Columbeanu și fiica lui, Irina [Sursa foto: Instagram]