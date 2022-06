Irinel Columbeanu rupe tăcerea, după mai bine de un deceniu de la divorțul de Monica Gabor: „Am fost ghinionist să o cunosc”

In articol:

Irinel Columbeanu a fost, fără doar și poate, a fost unul dintre cei mai râvniți burlaci, însă numai una singură a reușit să-l convingă să o ia de nevastă, iar aceea este, bineînțeles, Monica Gabor. Au format unul dintre cele mai controversate și urmărite cupluri de la acea vreme, în special din cauza diferenței uriașe de vârstă care era între ei.

Povestea lor de dragoste nu a durat decât cinci ani, timp în care au ținut primele pagini ale tabloidelor cu relația lor. Din rodul iubirii a rezultat Irinuca, singura fiică a celor doi. Gurile rele au spus încă de la început că nu vor rezista peste ani și se pare că în cele din urmă au avut dreptate.

Cei doi au divorțat în urmă cu 11 ani, mai exact în 2015, atunci când Monica Gabor a și luat calea străinătății și și-a refăcut imediat viața lângă omul de afaceri chinez Mr. Pink, cu care formează o relație și în prezent. Ei bine, la mai bine de un deceniu de la despărțire, Irinel Columbeanu a dezvăluit câtă suferință a îndurat după ce aceasta l-a părăsit.

Irinel Columbeanu: „Am suferit cel mai mult nu pentru mine și nici măcar pentru Irina”

Fostul milionar de la Izvorani a dat cărțile pe față și a făcut declarații sincere despre divorțul de fosta lui soție. Se pare că Irinel Columbeanu a suferit enorm în urmă despărțirii, ba chiar spune că i-a părut rău însă nici pentru el, nici pentru Monica și nici chiar pentru fiica pe care o au împreună, ci pentru că și-a dat seama cât de rea este lumea pe care a cunoscut-o.

„Da, am suferit cel mai mult nu pentru mine și nici măcar pentru Irina (n.r fiica lor), ci pentru dezamăgirea pe care am avut-o constatând cât de crudă este altă lume pe care, din păcate, am fost ghinionist să o cunosc”, a declarat Irinel Columbeanu la un post de televiziune.