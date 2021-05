Irisha a ajuns în România, după ce a fost eliminată de la Survivor. Primele declarații: ”A fost o strategie categoric”

In articol:

Irisha a fost eliminată din competiția Survivor România 2021, duminica trecută. Fosta ”faimoasă” a ajuns în România din Republica Dominicană și a făcut primele declarații direct din aeroport. Artista a recunoscut că de acasă de se vede mult mai ușor, însă Survivor este o competiție complexă. De asemenea, Irisha spune că nu poate da vina pe nimeni pentru eliminarea ei, însă a dezvăluit că a fost o strategie.

” Greu. De acasă se vede mai ușor. În momentul în care am plecat am zis că dacă-i așa cum se vede la televizor sigur o să fie nu neapărat ușor, dar mediocru ca si tot...când am ajuns acolo, mi-am dat seama că traseele sunt de 10 ori mai grele, că trebuie să depui mult mai mult efort fizic decât se vede la televizor.

Pe eliminarea mea nu pot să dau vina pe cineva în persoană, dar a fost o strategie categoric, drept urmare s-a votat..am fost propusă spre eliminare și am ieșit. Nu vreau să învinuiesc pe nimeni, eu am dat tot ce-am putut, s-a văzut pe trasee...dar dacă săptămâna asta sau cea care urmează, fetele nu vor aduce puncte, o să taxez băieții care m-au votat”, a mărturisit Irisha.

De altfel, ”faimoasa” a recunoscut că a fost cea mai tare experiență din viața ei. ” Mi s-a părut complicat...căldura aia toridă, sunt 33 de grade dar se simțeau ca 43..noi trebuia să dăm randament, dar nu aveam energie pentru că nu mâncam. Tot pachetul mi s-a părut complicat, dar pe altă parte, cea mai tare experiență din viața mea”, a mai spus fosta concurentă de la Survivor.

Irisha

Irisha, despre finaliștii posibili de la Survivor România 2021

Irisha a mărturisit pe cine vede finalist la Survivor România 2021. ”Puțin dificil și complex este Zanni. Are mintea ascuțită, i-am zis de la început. În momentul în care am vorbit o zi, două, trei i-am zis: ”Zanni, vezi că ai mintea foarte ascuțită”. Și s-au adeverit spusele mele. Văd mai mulți câștigători, văd și pe cineva de la războinici, pentru că sunt mulți foarte buni pe traseu. Câștigătorul trebuie să aibă un pachet. Din echipa noastră cred că e Culiță, Elena, Zanni și de la războinici Marius și poate Andrei. Eu pe ăștia îi văd finaliști, chiar abia aștept să vină finala, să văd dacă am dreptate”