Irisha se reîntoarce în țară de la Survivor România! Cu ce probleme se confruntă pe drum: „Ce zbor! A venit un tip la mine și îmi făcea...””

Irisha a fost eliminată în ultimul Consiliu de Eliminare, iar acum trebuie să se întoarcă în România din Republica Dominicană. Fosta Faimoasă și-a primit telefonul înapoi, iar acum îi ține la curent pe internauți cu tot ceea ce face. Aceasta a ajuns în aeroport în urmă cu câteva ore, pentru a lua primul avion care să o aducă mai aproape de țara ei natală.

Ca să ajungă în România, Irisha trebuie să schimbe trei aeronave, iar drumul ei nu a început deloc cu dreptul, ci s-a lovit de tot felul de probleme.

În primă fază, aceasta a încercat să-și rezerve un scaun lângă ieșirea de urgență pentru a se putea odihni, dar nu a reușit. De asemenea, a întâmpinat și alte dificultăți.

„Am ajuns la aeroport și mă încearcă o emoție. Sunt melancolică și nu-mi doream să plec așa de repede, dar asta este. Am trei zboruri. Primul este de 9 ore, e avionul plin, am incercat să-mi iau loc lângă ieșirile de urgență ca să am loc pentru picioare pentru că sunt foarte înalta și mi-e gru pe avion, dar n-am găsit și asta e”, a început povestirea Irisha.

Irisha: „ A început un mare scandal pe partea din spate a avionului ”

„Doamne, ce zbor! O grămadă de probleme. Important este că am aterizat”, este mesajul de pe Instagram cu care și-a început povestirea.

Fosta Faimoasă spune că nu doar că a avut parte de un zbor cu turbulențe, ci un pasager care a băut peste măsură a început să facă scandal în tot avionul, iar mai apoi, o doamnă cu rău de înălțime a vomitat cam tot drumul. Timp de 9 ore nu s-a putut odihni mai deloc, iar acum se relaxează pe aeroportul din Madrid la un restaurant select, cu un pahar de vin în față, pentru a se mai relaxa după zborul greu.

„Nu mai pot. În sfârșit, în aeroport, la o masă decentă, fără oameni nebuni lângă mine. Așa zbor cu năbădăi eu n-am mai avut de cel puțin 5-6 ani. În afară de faptul că am avut turbulență mare, ceea ce deja nu mă sperie că m-am obișnuit, am rugat băiatul de la check in, din Santo Domingo, de unde am plecat, să-mi dea un loc cu celelalte două libere dacă se poate și a făcut posibilă această treabă.

Am decolat, părea că totul o să fie ok, până în momentul în care a venit un tip la mine și îmi făcea semn că vrea să stea lângă mine la geam și încercam să-i explic și a început să fie insistent și mi-am dat seama că este beat. A fost groaznic! Nu eram singura pe care o deranjase. A început un mare scandal pe partea din spate a avionului și a trebuit să mute persoanele care erau lângă el, un pasager lângă mine și n-am putut să dorm, evident.

Alt moment ar fi că altă pasageră a vomit jumătate de drum și va dați seama că nu e plăcut. Empatizez cu situația, dar mirosea foarte urât. Ce zbor!”, a mai dezvăluit Irisha pe Instagram.