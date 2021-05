Irisha, ironizată și jignită de concurenții din echipa Faimoșilor. Ce au putut spune despre fosta concurentă: "Am fost făcută proastă..." EXCLUSIV

In articol:

Irisha a părăsit competiția Survivor România mult prea devreme, după spusele ei. Se pare că fosta concurentă își dorea să mai rămână în competiție și chiar ar fi luptat foarte mult pentru marele premiu, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

În exclusivitate pentru WOWbiz.ro,

fosta Faimoasă a făcut declarații șocante despre anumiți colegi de echipă. Ar fi fost jignită și ironizată de unii dintre concurenți, doar pentru că nu ar fi împărțit mâncarea cu ei și că ar fi consolat-o pe Elena Marin.

"Îmi pare rău că am plecat, simțeam că mai am multe de demonstrat, cel puțin pe traseu. Mă descurcam din ce în ce mai bine, aduceam puncte și nu m-aș fi gândit că pot să ies atât de repede.

Nu e frumsos ă numeri punctele, cum spuneau colegii, dar e corect. Asta trebuie să facem in competiție, să aducem puncte. Am fost nominalizată pentru că eu nu împărțeam mâncarea, pentru că era singura mâncare la care aveam acces. Eram mai pentru mine, mâncam singură, nu împărțeam. Apoi le-am înțeles și strategia băieților și au vrut să scape de mine pentru că eram cu real pericol pentru ei. Raluca împățrea mâncarea, cred că era un mod de a nu fi votată. Au fost două săptămâni în care nu a adus puncte aproape deloc, dar a compensat cu mâncarea pentru a se apropia de băieți. Strategia mea era să mănân pentru a avea energie.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Citeste si: Declarații șoc făcute de Irisha, după ce a fost eliminată de la Survivor România: "A fost o strategie orchestrată de Zanni și de Sebi"

Am avut câțiva colegi cu care aveam aceeași părere. Pe aceeași lungime de undă cu mine au fost Ștefan, Elena, Culiță. Poate și Andreea și Cucu, dar au fost spălați pe creier de ceilalți. S-a rupt totul de când eu am luat apărarea Elenei și am luat-o în brațe. Cu situația asta au emaptizat și Ștefan și Culiță și de aici a pornit ruptura.

Am fost făcută proastă, că nu prind semnal, tot felul de glumițe, bully-ing de dimineață până seară, cu dorința de a induce publicului că sunt aeriană, că trăiesc într-o lume paralelă. În momentul în care am ajuns în junglă, duceam aceeași viață, dormeam pe jos,mâncam la fel ca ei. Eu când intram pe traseu îmi făceam treaba, nu trebuie să se țină cont de un background sau de o vacanță. Eu muncesc ca să îmi permit viața pe care mi-o permit. Nu am avut o viață opulentă, părinții mei sunt profesori, am trăit ca toată lumea. Ei au încercat să scoată multe lucruri în evidență ca să nu plac publicului.", a declarat Irisha pentru WOWbiz.

Irisha[Sursa foto: Captură KANAL D]

"Zanni are o minte ascuțită și este periculos"

Despre Sebi, Irisha susține că este un băiat bun, care își iubește soția și familia, însă tensiunea își va spune în perioada următoare. Ba chiar mai mult, s-ar putea ca și prietenia cu Zanni l-ar putea afecta.

"La bază, Sebi e un băiat bun, își iubește soția foarte mult, o respectă foarte mult, vorbește foarte frumos despre ea. De la o vreme e foarte nervos și conflictual, cred că o să cedeze psihic curând. Când nu te mai poi abtine, când nu mai poti asculta o părere… Cred ce va ceda psihic. Mereu e lângă Zanni, el nu se gândește la el, face totul cum vrea Zanni și pentru Zanni. Visul tău unde este, dacă tu trăiești visul lui Zanni? Eu i-am zis lui Zanni că are o minte ascuțită și este periculos. El de asta nu m-a mai plăcut, pentru că l-am înțeles foarte bine, mi-am dat seama cum gândește.", ne-a mai spus fosta Faimoasa.

Citeste si: Irisha, prima reacție după ce a fost eliminată de la Survivor România. Mesajul transmis pentru susținătorii ei

Cât despre Culiță, Irisha adaugă faptul că îl vede în Marea Finală de la Survivor România și chiar îl consideră un om bun.

"Cu Culiță stăteam ore întregi de vorbă, îmi povestea despre Daniela că urmează să nască, spuneam că o să mergem la botez. Culiță are șanse să câștige, să ajungă în finală.", a mai adăugat Irisha.