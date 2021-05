Irisha, prima reacție după ce a fost eliminată de la Survivor România. Mesajul transmis pentru susținătorii ei

In articol:

Irisha a părăsit competiția Survivor România! Faimoasa a fost cel mai puțin votată dintre concurenții nominalizați spre eliminare. Cântăreața regretă mult că a plecat din emisiunea fenomen de la Kanal D, pentru că ar fi avut multe lucruri de demonstrat. Pe de altă parte, Irisha spune că a fost cea mai frumoasă experiență din viața ei.

Faimoasa a mai spus că cei care au votat-o spre eliminare au făcut-o strategic, pentru că în urmă cu ceva timp, criteriile de vot erau legate de partea sportivă.

Citeste si: Eliminare bombă la Survivor România. Irisha părăsește competiția din Dominicană. „Îmi pare rău că plec acasă!”

„ Asta este. Am visat acest moment. S-a terminat, îmi pare rau, pentru că avem chestii de demonstrat pe traseu. Din punct de vedere social nu a fost să fie, nu ne-am înțeles, nu am rezonat la glume, la felul nostru de a fi. Am crescut în lumi diferite, gândim diferit. Le-am zis băieților că orice ar fi îmi sunteți dragi. Survivor este experiența vieții mele.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Nu am crezut că pot fi copilul junglei, să trăiesc cu reptile și insect. Este cel mai tare proiect din viața mea. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect, îmi pare rău că plec acasă, dar asta e. O să le povestesc tuturor că Survivor e deosebit, afli lucruri noi despre tine. E altceva”, a spus Irisha.

Irisha, prima reacție după ce a părăsit Survivor România 2021

Irisha le-a transmis și un mesaj telespectatorilor, care au fost alături de ea pe parcursul ei în competiția Survivor România 2021. ”Faimoasa” a ținut să le mulțumească oamenilor care o apreciează și celor care au votat-o.

Citeste si: Faimoșii câștigă comunicarea la Survivor România și miza dublă pusă în joc. Zanni: „Scorul nu reflectă intensitatea luptei!”

”Vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și pentru toate voturile acordate”, a scris Irisha, pe contul ei de Instagram, după ce a părăsit competiția fenomen de la Kanal D, Survivor România 2021.

Reacția Irishei[Sursa foto: Instagram]