Mai mult decât atât, potrivirea dintre cei doi frați e una perfectă: astfel dacă Alex Zănoagă și Simina de la Puterea Dragostei, vor avea un băiețel care se va naște în aprlie, la o săptămână distanță și George va avea bucuria să își strângă la piept fetița.

Citeste si: Simina și Zănoagă au petrecut până-n zori. Ce s-a întâmplat când s-a adus tortul de nuntă

Citeste si: Simina de la Puterea Dragostei se chinuie să iasă din mașină, înainte de cununia civilă cu Zănoagă! Cât de mare i-a crescut burta VIDEO

Cu toate acestea, ne-a mărturisit în exclusivitate George, el și Mădălina nu se grăbesc să se căsătorească, așa cum au făcut, zilele trecute, Alex Zănoagă și Simina de la Puterea Dragostei. ”Va veni și momentul în care ne vom căsători. Așteptăm să se nască fetița, apoi ne vom organiza. În orice caz, nu vom face nunta și botezul în același timp”, ne-a spus ispita George, fratele lui Alex Zănoagă de la Puterea Dragostei, în timp ce o ținea de mână pe Mădălina.

Mai mult decât atât, ne-a mărturisit râzând George, faptul că va avea o fetiță a fost o surpriză cât se poate de mare pentru el și Mădălina. ”Normal că, având în vedere experiența mea de viață, mai ales că o parte a fost și văzută la televizor, voi fi un tată foarte strict. Adică, da, mă pregătesc cu săbii, pistoale, de toate (râde, n. red.). Acum serios, fetița va avea voie să facă multe, să iasă în oraș, orice vrea ea. Dar după ce face 20 de ani. Sau 21 de ani”, ne-a mai spus ispita George, fratele lui Alex Zănoagă de la ”Puterea Dragostei”. Din fericire pentru copila care se va naște în aprilie, în perioada Paștelui,se pare că logodnica lui George, Mădălina, va fi aliatul ei.

George și Mădălina au o relație după ce el a renunțat la ”ispitit” domnișoare

ne-a spus, tot râzând, Mădălina, logodnica lui George Zănoagă.

”Avem o relație de când m-am întors din Thailanda. Când a spus că este însărcinată, am fost tare fericit. Vom avea o fetiță, al cărei nume va fi Zahara. Este un nume special. Prima dată am vrut să îi punem numele de Sara sau Sahara şi aşa am zis să îi punem Zahara. Noi ne ştim de foarte mult timp, de ani buni de zile, ea este puţin mai mare decât mine”, a spus George Zănoagă la o emisiune tv.

Interesant este că atunci cand vine vorba de copil și George, și Alex Zănoagă de la ”Puterea Dragostei”, care vor deveni părinți în aprilie, se vor completa: al doilea va avea un băiețel, iar ispita o fetiță.