”Îți fac reclamație” Lidia Buble, uluită de ce i s-a întâmplat pe aeroport. Artista a crezut că nu-i adevărat, după care a luat o decizie radicală

Lidia Buble este una dintre artistele în vogă de la noi, motiv pentru care agenda sa profesională este una plină.

Are multe concerte, prin toate colțurile țării, ceea ce o face să călătorească foarte des, la tot pasul având parte de experiențe una și una.

Lidia Buble, șocată de cât a fost nevoită să scoată din buzunar, în aeroport

Fie că alege să facă drumul până la destinație cu mașina, alături de colegi, ori cu avionul, Lidia Buble încearcă să fie mereu în legătură și cu fanii din online.

Așa reușește să îi țină la curent cu ceea ce trăiește, lucru pe care l-a făcut acum, în drum spre Cluj. De data aceasta, artista a ales să călătorească cu avionul, doar că liniștea i-a fost imediat tulburată.

Nu de vreun fan înrăit ori de vreun angajat al aeroportului, ci de prețurile de la raft. În așteptarea zborului său, cântăreața a vrut să se relaxeze și să se hidrateze.

Astfel, și-a cumpărat o cafea și o apă, doar că la casa de marcat a avut un șoc. Fosta iubită a lui Răzvan Simion spune că a rămas fără cuvinte atunci când vânzătoarea i-a cerut o sumă mare, menționează ea, pentru doar două produse.

În fața unei asemenea situații, Lidia spune că inițial a crezut că este victima unei glume, apoi a realizat că, de fapt, nimic nu este mai real decât scumpirile din ziua de azi.

Spune că nici nu vrea să se gândească la ce sumă ar fi trebuit să scoată din buzunar dacă avea și alte pofte, ba chiar, faptul că a dat peste 30 de lei pe o apă și o cafea o face să ia în calcul o variantă radicală pentru viitorul zbor: aceea de a nu mai cumpără niciodată nimic din aeroport, fiind dispusă chiar să consume ape

de la robinet, de la baie.

Lidia Buble, uluită de ce i s-a întâmplat pe aeroport [Sursa foto: Instagram ]

Pentru această situație, când spune că doar milionarii nu ar avea nimic de comentat, Lidia Buble, deși nu se declară un om zgârcit, în glumă, a menționat că ar fi în stare să deschidă chiar și un proces. Motivul? Prețurile care au ajuns să fie foarte mari, chiar și pentru cele mai neînsemnate produse.

”Nu există așa ceva. Deci, cafeaua asta, care e numai un pic, și cu apa asta au fost 34 de lei în aeroport. Deci, serios vorbesc, cum să coste o cafea normală și cu o apă plată la jumătate 34 de lei? Bă, voi realizați ce prețuri?! Mie când mi-a zis tanti aia la casierie am zis că își bate joc de mine. Am mai întrebat o dată, zic: ”Cât? 34 de lei”. Cum să coste atât? Se uită lumea la mine că mă minunez la prețuri. Mie nu mi se pare normal, cum să dai pe o cafea... M-am gândit că-mi cere vreo 15 lei, că zic că sunt în aeroport și e mai scump. Apa a fost zece lei, deci voi vă dați seama că a fost cafeaua asta 24 de lei?! Eu am rămas proastă. Mie nu mi se par normale prețurile astea, îmi pare rău! Îți fac reclamație, aeroportule. Îți fac reclamație pentru că nu mi se pare normal. Aici trebuie să fii milionar ca să-ți iei și sandvici și de astea. Nu-s zgârcită, sunt mână largă, niciodată nu știu câți bani am, dar prețurile astea chiar nu-s normale. Mai bine știi că rabzi, bei apă de la robinet. Stau să mă gândesc cât e o ciocolată, sucul cât o costa, un sandvici sigur e 50 de lei”, a spus Lidia Buble, pe contul personal de Instagram.