„Îți poți pune sănătatea în pericol” Care este secretul siluetei de invidiat a Andreei Marin? Dieta pe care o ține vedeta pentru a se menține în formă

Andreea Marin are 48 de ani, dar vârsta nu a lăsat deloc urme asupra fizicului său. Zâna Surprizelor a trecut, de-a lungul vieții, prin momente de cumpănă, dar și de fericire. Vedeta este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune, are o fiică cu care se mândrește oriunde merge și trăiește o poveste foarte frumoasă de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu. Însă, până să atingă fericirea, Andreea Marin a trecut printr-o copilărie dureroasă, și-a pierdut mama, iar mai apoi

a avut și două căsnicii eșuate.

La vârsta de 48 de ani, Andreea Marin se poate lăuda cu o siluetă perfectă. Vedeta a recunoscut, că, pentru a se putea menține în formă, a apelat la mai multe diete. Zâna Surprizelor a povestit că, deși nu este genul de femeie care să piardă mult timp privindu-se în oglindă, este totuși atentă la forma ei fizică și se consultă cu nutriționiști pentru a păstra un stil de viață sănătos. De asemenea, Andreea Marin a dezvăluit și ce dietă ține în prezent, mărturisind că aceasta conține câteva feluri de mâncare ce se gătesc extrem de rapid.

„Sunt un om echilibrat, nu am avut niciodată măsuri de fotomodel și nici nu mi-am dorit asta, dar să fiu sănătoasă, într-o stare bună și să am o balanță corectă în viață, asta mi-am dorit mereu. Nu sunt femeia care să stea toată ziua în oglindă, sunt mai băiețoasă, energică și prefer să îmi pun mintea la treabă mai mult, dar caut să mă respect ca om și să îi respect și pe cei din jur, mai cu seamă că meseria mea îmi cere o anumită disciplină, de bun-simț, pentru a apărea în mod plăcut în fața publicului meu.(...) De pildă, eu de sărbători nu țin diete, îmi ofer plăcerile culinare ce țin de tradiție, mă bucur de ele, dar după ce trec acele zile, echilibrez printr-o dietă sănătoasă, pe care o verific, dacă e nouă, cu medicul nutriționist, nu fac experimente auzite prin vecini, îți poți pune sănătatea în pericol astfel. În prezent, din ianuarie, am început o dietă scandinavă numită NUPO – prescurtarea de la Nutritional Power, pentru că e o dietă foarte bogată în nutrienți, minerale, vitamine, fibre, proteine, deși este săracă în calorii, dar cu o mare varietate de feluri de mâncare gustoase ce se pregătesc rapid, în 2 până la 4 minute, și astfel e ușor de urmat”,

a declarat Andreea Marin pentru Viva.ro

Ce schimbări a făcut Andreea Marin în alimentația ei

Odată cu înaintarea în vârstă, Andreea Marin a fost mult mai atentă la alimentele pe care le consumă și a făcut câteva schimbări cu privire la stilul ei de viață. Vedeta a mărturisit că, deși nu a eliminat complet vreun aliment, a redus zahărul la minimum și nu face excese în privința consumului de carne. De asemenea, Zâna Surprizelor a început să facă și sport, considerându-l foarte important în menținerea unei vieți sănătoase.

„Nu am renunțat sută la sută la nimic, dar am redus zahărul la minimum și carnea înseamnă cam 20 la sută din ceea ce consum, fără excese, așadar, moderația e secretul echilibrului. Și nici mișcarea nu ar trebui să lipsească din stilul nostru de viață, dacă vrem să ne menținem sănătoși”, a mai povestit vedeta.

Mai mult, Andreea Marin a recunoscut că face câteva sacrificii pentru a se simți bine în pielea ei, căci părerile oamenilor nu au deranjat-o niciodată. Vedeta a declarat că este motivată să își schimbe modul de viață, dar și alimentație, pentru a fi mulțumită de fizicul ei și pentru a nu se îngrijora mai târziu în privința sănătății sale.

„Motivația mea este echilibrul, ce înseamnă sănătate, de fapt. Îmi doresc o stare bună, pur și simplu, să mă simt bine în pielea mea, ca să pot avea capacitatea de a mă bucura de viață, de a fi mulțumită cu ceea ce văd în oglindă, de a mă misca ușor și de a fi un bun exemplu pentru fiica mea, înainte de toate. Sănătatea înseamnă și frumusețe, totodată. Nicidecum nu m-a interesat vreodată să demonstrez cuiva ceva sau să am măsuri de manechin, nu e o provocare pentru mine această abordare”, a mai declarat Andreea Marin.