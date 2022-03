„Iubesc clipele cu tine” Carmen de la Sălciua, în ce ipostază romantică a fost surprinsă alături de iubitul ei! Cei doi s-au fotografiat în așternuturi

In articol:

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș formează un cuplu de câteva luni, iar de atunci cei doi sunt de nedespărțit. Fac totul împreună și nu ezită nicio secundă să le arate tuturor fanilor lor cât de tandri sunt unul cu altul.

Carmen Sălciua se poate numi o femeie împlinită acum. Are foarte mult succes în plan profesional, are un partener care o iubește necondiționat, iar acum se bucură de o vacanță de vis în Dubai. Se simt foarte bine în vacanță și postează zi de zi imagini pe rețelele de socializare pentru a le arăta fanilor cât de bine se simt.

Citeste si: Iubitul lui Carmen de la Sălciua a divorțat oficial de fosta soție! Artista și-a însoțit partenerul în instanță

Carmen de la Sălciua, ipostază tandră cu iubitul ei

Carmen de la Sălciua se simte foarte fericită în brațele iubitului ei, așa că, ori de câte ori are ocazia, postează în mediu online imagini romantice de cuplu. În imaginea pe care artista a postat-o, fanii i-au văzut pe cei doi relaxându-se în pat în camera de hotel, iar pe fundal Carmen de la Sălciua a ales să pună o melodie de dragoste alături de un mesaj pentru iubitul ei.

Citeste si: „Noua ordine mondială", anunțată de Rusia după discuțiile cu China și India. Nimic nu va mai fi la fel de acum..- bzi.ro

„Fără cuvinte. Iubesc clipele cu tine”, a spus Carmen de la Sălciu pe InstaStory.

Carmen de la Sălciua [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Carmen de la Sălciua, criticată aspru de fani, după o fotografie postată în mediul online: „Nu te-ai gândit că poate...”

Tatăl lui Carmen de la Sălciua a fost închis

După ce părinții lui Carmen de la Sălciua s-au despărțit, artista a ales să rămână alături de mama sa, însă puțini sunt cei care știu că tatăl ei a fost trimis după gratii.

Bărbatul a făcut pușcărie pentru că nu a plătit pensia alimentară, însă fiica sa nu l-a lăsat la greu, pentru că a decis să-l viziteze în închisoare după o perioadă de 5 ani în care nu s-au mai văzut, acela fiind momentul în care cei

doi au reluat relația tată-fiică.

„M-am întâlnit cu tatăl meu după vreo cinci ani, într-o pușcărie. El intrase în pușcărie pentru că justiția s-a autosesizat că nu plătise pensia alimentară. Eu când am aflat, atunci mi-au revenit sentimentele. El întotdeauna fusese tatăl meu, dar când am aflat treaba asta, oarecum s-au amplificat.M-am dus cu sora mea și am stat acolo. L-am văzut printr-o sticlă, mi-a vorbit. Cred că atunci și-a dat seama, de fapt, de binecuvântarea de a avea doi copii.De atunci situația dintre noi s-a schimbat total. Vorbim și astăzi. E adevărat că nu ne vizităm prea des, dar de câte ori pot, sunt alături de el.”, a spus Carmen de la Sălciua.