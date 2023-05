Iubire la Constanța! Cel mai tânăr jucător al lui Gică Hagi trăiește o poveste de dragoste cu strănepoata unui mare fotbalist! Andrei Borza a dat lovitura și dincolo de gazon

In articol:

La doar 17 ani, Andrei Borza se poate declara un tip norocos! Este cel mai tânăr jucător introdus pe teren în acest sezon de Gică Hagi. Acesta a câștigat titlul cu Farul Constanța, este aproape de un transfer în Olanda, iar în viața privată, totul îi merge perfect.

Andrei Borza trăiește o poveste de dragoste cu o fotbalistă de la Farul Constanța! Tânăra este prezentă mereu la meciurile lui

Dincolo de gazon, Andrei Borza trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Andrada Antonescu, o jucătoare de fotbal, în vârstă de 18 ani, nimeni alta decât strănepoata unui fost jucător al echipei de la malul mării, Dumitru Antonescu.

Conform prosport.ro, Andrada nu doar că împarte aceeași pasiune pentru fotbal cu puștiul minune a lui Gică Hagi, ci și joacă la echipa feminină de fotbal a Farului Constanța, care, în această vară, a promovat în prima ligă.

Cum era firesc, cei doi s-au cunoscut la clubul ”Regelui”, iar de atunci sunt nedespărțiți. Frumoasa iubită a tânărului jucător este prezentă la fiecare meci al iubitului, iar după meciul decisiv cu FCSB, din penultima etapă a play-off-ului, a fost în tribune, apoi a sărbătorit în club alături de el și de echipă câștigarea titlului în Superligă.

Andrada Antonescu și Andrei Borza [Sursa foto: Instagram]

Iubita lui Andrei Borza este fotbalistă și joacă pe același post cu el! Are 18 ani și 1,78 înălțime

În mod surprinzător, Andrada evoluează pe același post ca și iubitul ei, Borza, și anume fundaș, poartă tricoul cu numărul 17 la echipa feminină de fotbal a Farului, are 1.78 înălțime și 50 de kilograme, și recunoaște că, în ciuda sentimentelor pe care le are pentru Andrei, preferatul ei în echipa Farului Constanța este…Ionuț Larie.

„Am ales (n.r. numărul) și pentru că la echipa mare poartă acest număr Ionuț Larie, care e idolul meu. Lupta din apărare este grea uneori, dar vreau să cred că pot câștiga orice duel și că pot face față în defensivă, ajutând echipa să nu primească gol.

Prima dată am vrut să joc atacant, pentru că îmi plăcea de Alex Morgan (n.r. fotbalistă americană, campioană mondială și olimpică). Cu timpul, am coborât spre mijlocaș dreapta, iar mai târziu antrenoarea mea mi-a spus că aș putea încerca și postul de fundaș central. Am constatat că acolo îmi place cel mai mult să joc. Mi-am găsit postul“, a declarat Andrada Antonescu pentru prosport.ro.

Andrada Antonescu [Sursa foto: Instagram]

Cine este iubita lui Andrei Borza, cel mai tânăr jucător din echipa lui Gică Hagi. Este strănepoata unui fotbalist cunoscut al Farului Constanța

Andrada Antonescu, iubita lui Andrei Borza, cel mai tânăr jucător din echipa lui Gică Hagi, este fiica unuia dintre nepoții marelui fotbalist Dumitru Antonescu, fostul căpitan al Farului Constanța

” Mă bucur că sunt strănepoata lui Dumitru Antonescu și mi-aș fi dorit mult să trăiască în momentul de față, întrucât, cu siguranță, aș fi avut multe lucruri de învățat de la el, mai ales că a evoluat ca fundaș central și a avut peste 400 de evoluții în tricoul Farului. Câteva sfaturi de la el m-ar fi ajutat foarte mult”, a menționat Andrada Antonescu pentru Farul TV.

Andrada Antonescu [Sursa foto: Facebook]

Foto Instagram Andrei Borza, Facebook Andrada Antonescu