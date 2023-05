„Trebuie să îi dau dreptate lui Gică” Ciprian Marica, unul dintre acționarii de la Farul Constanța, a reacționat după ce echipa a câștigat titlul de campioană a României

In articol:

Farul Constanța a învins-o pe FCSB și a câștigat titlul de campioană a României. Iată ce a declarat Ciprian Marica, unul dintre acționarii clubului, după victoria „marinarilor”!

Ciprian Marica, după ce Farul Constanța a câștigat titlul de campioană a României: „Trebuie să îi dau dreptate lui Gică”

Ciprian Marica, unul dintre acționarii de la Farul Constanța, a dezvăluit că Gică Hagi i-a mărturisit încă de la începutul sezonului că echipa sa se va bate pentru titlu, destin total diferit față de cel din sezonul trecut, când Farul a încheiat pe locul cinci. Ciprian Marica nu s-a sfiit și i-a transmis aprecieri lui Hagi pentru toată munca depusă și reușitele meritate. Totodată, Marica a afirmat că acum „marinarii” se pregătesc pentru europene, fiind „un test important pentru viitor”.

„Îmi era dor de o astfel de atmosferă, de trofeu, de senzație. Trebuie să-i dau dreptate lui Gică și să spun că a fost singurul care mi-a spus, înainte de începerea campionatului, că ne vom bate la campionat. Gică ne arată că e antrenor și că știe ce are de făcut. În spatele acestui succes este o muncă fantastică, o muncă de zi de zi și o implicare totală.

Trebuie să le mulțumesc fanilor, suporterilor, astăzi Farul strălucește și datorită lor. Acum mulți ani de zile am început un proiect și cred că nimeni nu visa ca atât de repede să ajungem în vârf.

Urmează pentru noi o încercare europeană și un test important pentru viitor. Trebuie să recunosc că am crezut că putem întoarce rezultatul, asta îmi transmitea echipa, controla 65% prima repriză și eram conduși cu 2-0. Echipa juca fotbal și am crezut că putem întoarce rezultatul. N-a fost ușor, au dat dovadă de caracter și această echipă merită toate felicitările noastre.”, a transmis Ciprian Marica, conform sport.ro.

Declarația lui Gică Hagi la conferința de presă de după meciul decisiv: „Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament”

„Totul se poate doar dacă îți propui. Constanța e fericită, Dobrogea e fericită. Toți constănțenii așteptau momentul acesta de când s-au născut. Important era să câștigăm, să fim cei mai buni.

Cum e motto-ul meu: 'M-am născut să câștig, nu să exist'. Asta le-am transmis jucătorilor înainte să ieșim pe teren, că totul depinde numai și numai de noi.

Se naște ceva de nivel mare aici! Toată lumea din club, toți am jucat fotbal. Avem conducere bună, încercăm să ne facem treaba. Tot ce am realizat este meritul jucătorilor, noi doar am planificat. La asta cred că ne pricepem bine. Suntem în Europa și trebuie să ne gândim bine la acest lucru. Trebuie să găsim resurse, să ne gândim bine la intrări și la ieșiri. Trebuie să fim mult mai buni anul viitor.

Așa i-am zis lui Larie anul trecut, când mai călcam strâmb. I-am zis că voi curăța vestiarul și voi face unul mai bun, care să se bată la campionat. Eu chiar sunt conectat. Noi suntem prima campioană din istoria României, prima ever, care nu mai facem cantonament. Noi stăm acasă, venim la meci. Venim în ziua meciului, facem program împreună. Acum pot să zic că am făcut o mișcare curajoasă, să nu zic riscantă.”, au fost cuvintele lui Gică Hagi la conferința de presă.

Farul Constanța este noua campioană a României!

Farul Constanța a câștigat titlul de campioană a României la fotbal, după ce a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2, duminică seara, 21 mai, la Ovidiu, în penultima etapă de play-off a SuperLigii. Jucătorii lui Hagi au revenit spectaculos pe teren, după ce FCSB -ul avea 2-0 în minutul 17, prin golurile marcate de Adrian Șut (9) și Andrea Compagno (17).

Astfel, înainte de pauză, brazilianul Mateus Santos (42) a marcat primul gol al „marinarilor”, urmând ca Tudor Băluță (58) să restabilească egalitatea. Atacantul Louis Munteanu a marcat golul victoriei în minutul 86, iar imediat după fluierul final al meciului, suporterii constănțenilor au intrat pe teren pentru a sărbători titlul alături de jucători.

Surse: digisport.ro, sport.ro