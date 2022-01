Iubita americancă a lui Emanuel Neagu a venit în România! ”M-am îmbătat cu bunica lui”

In articol:

O americancă sexy s-a îndrăgostit de românul Emanuel Neagu pe platourile de filmare ale show-ului ”The Challenge”, acolo unde dansatorul a luptat pentru marele premiu de un milion de dolari.

Tori Deal a venit în România pentru Emanuel Neagu

Emanuel s-a oprit în finală însă iubita lui, Tori Deal, a ajuns în finală împreună cu Emy Alupei, care a fost și ea invitată să participe la show. Într-un final, nici una dintre fete nu s-a ales cu trofeul emisiunii, care i-a revenit unui american.

Totuși, nu se poate spune că Emanuel a avut ghinion, pentru că pe platourile de filmare a trăit o poveste romantică alături de Tori Deal, o blondă considerată printre cele mai inteligente jucătoare din acest concurs. Cei doi s-au înțeles foarte bine, ba chiar au împărțit și pătura în nopțile friguroase de la emisiunea de supraviețuire. Totuși, ei nu au lăsat indicii despre cât de puternică este relația între ei sau dacă a fost mai degrabă o prietenie cu beneficii, ținând cont de alianțele care se fac mereu la ”The Challenge”.

Citeste si: Emy Alupei s-a apucat de OnlyFans! Vedeta a publicat deja primele fotografii în ipostaze sexy

Recent, Tori Deal a făcut o mărturisire neașteptată, care i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii. Ea a dezvăluit că după încheierea filmării a fost în vizită la Emanuel Neagu în România, ba chiar a cunoscut-o și pe bunica acestuia. ”Am fost să-l văd. Vreau să spun că m-am distrat de minune. Am cunoscut-o pe bunica lui, care nu vorbește deloc engleză. M-am îmbătat cu ea. El a tradus întreaga noastră conversație. Așa că, da, a fost foarte tare. Nu ne-am mai văzut deloc de atunci”, a povestit Tori Deal la The Challenge Reunion, o ediție specială a emisiunii care s-a filmat în perioada sărbătorilor de iarnă. Și Emanuel a confirmat în cadrul emisiunii că intenționează să o viziteze pe Tori în Statele Unite.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Citeste si: Emy Alupei vine acasă cu 50.000 de dolari de la show-ul ”The Challenge”! Deznodământ neașteptat în marea finală! Dezvăluiri exclusive

Cine e Tori Deal, iubita lui Emanuel Neagu?

Tori Deal are 28 de ani și a devenit celebră după ce a apărut la show-urile: ”Are You The One”, ”XXX: Dirty 30”, ”War of the Worlds 2” și ”The Challenge”. Născută în New Jersey, ea este de profesie speaker motivațional, are propriul podcast, este influencer și a scris chiar și o carte.

Distribuie pe: