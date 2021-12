Emanuel Neagu s-a cuplat cu o americancă super-sexy! Cei doi au împărțit patul în show-ul MTV: ”Avem avut o legătură puternică”

In articol:

Emanuel Neagu a dat lovitura la show-ul ”The Challenge”, chiar dacă a plecat acasă chiar înainte de finala competiției cu premii totale de un milion de dolari.

Iubita lui Emanuel e scriitoare și speaker motivațional

Dansatorul s-a cuplat cu o concurentă de origine americană, cu care a împărțit patul pe aproape toată durata show-ului.

Tori Deal are 28 de ani și este deja o veterană a show-ului de la MTV, acolo unde a apărut în mai multe sezoane. Ea este, de altfel, și gazda podcastului oficial al concursului ”The Challenge” iar în trecut a mai apărut în reality-show-ui matrimonial ”Are You The One?”. Până anul trecut, ea a fost cuplată cu actorul Jordan Wiseley, alături de care a și lansat un clip muzical la piesa ”Love is Cruel”. Născută în New Jersey, Tori este speaker motivațional și instructor de mindfullness iar în 2019 a lansat un volum de ficțiune pentru copii intitulat ”The Adventures of Bumble Pea and Koala Pear: The Search For Syrup”.

Tori și Emanuel au fost extrem de apropiați pe durata show-ului iar fanii au devenit convinși că cei doi au o relație amoroasă.

Tori: ”Am stat doar îmbrățișați”

”Eu și Emanuel am dormit împreună, în același pat, în fiecare noapte”, a explicat Tori în timpul show-ului.

a mai spus concurenta din Statele Unite.

Emanuel Neagu și Tori Deal au împărțit patul [Sursa foto: Captură MTV]

După eliminarea lui Emanuel din semifinală, Tori a rămas în concurs pentru ultimul act (finala va fi difuzată în această noapte în Statele Unite).

Emanuel, despre relația cu americanca: ”E greu când locuim în părți opuse ale planetei”

Ea a mărturisit căși că a avutpentru că a rămas singură, în finală.

Și Emanuel Neagu a vorbit despre relația ei cu Tori Deal, într-un interviu pentru publicația Entertainment Weekly, după ieșirea din concurs (show-ul a fost înregistrat cu câteva luni în urmă).

Tori Deal este extrem de populară în Statele Unite

”Nu știm cum să etichetăm încă relația noastră. E clar că e greu să ne vedem într-o relație atunci când locuim în părți opuse ale planetei. Dar încă mai vorbim. Am rămas prieteni. Recent, ne-am reîntâlnit la o reuniune a foștilor concurenți și am avut ocazia să avem o discuție mai serioasă despre noi. Și a reacționat bine. Cu puțin noroc, vom avea ocazia să ne vedem în viitorul sezon, să facem o alianță. Niciodată nu știi ce-ți rezervă viitorul”, a povestit Emanuel Neagu.

