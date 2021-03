Emanuel Neagu de la Survivor România a cucerit jurații Chefi la cuțite 2021 cu o rețetă inedită. „Am venit să arăt oamenilor de acasă că pot să fac orice”

In articol:

Moment special în cea de-a doua ediție Chefi la cuțite 2021. Emanuel Neagu, finalistul primului sezon Survivor România, i-a cucerit pe jurații Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea cu un preparat deosebit.

Emanuel Neagu de la Survivor România a cucerit jurații Chefi la cuțite 2021

Concurentul Emanuel Neagu a impresionat jurațiii Chefi la cuțite și a reușit să ia două cuțite de la Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Astfel, acesta trece de audiții și îl așteaptă noi provocări în bootcamp.

Cătălin Scărlătescu nu i-a dat votul de încredere, pentru că preparatul inedit gătit de Emanuel Neagu nu a avut suficientă sare. El a adus în fața chefilor o rețetă de p**dulice de vită cu piure. „Am venit să arăt oamenilor de acasă că pot să fac orice, că sunt un actor al vieții și că pot să devin orice”, a explicat acesta.

Emanuel Neagu, finalist în primul sezon Survivor România 2020

Emanuel Neagu a fost primul concurent care s-a calificat în Finala primului sezonului Survivor România de la Kanal D. În vârstă de 24 de ani, dansatorul a debutat în forță în competiția din Dominicană, devenind unul dintre cei mai promițători concurenți din echipa Războinicilor.

Emi, cum îi spuneau colegii săi din echipa albaștrilor, are o poveste de viață impresionantă.

El are un frate geamăn, de care este foarte apropiat, deși viața i-a dus departe unul de celălalt. În timp ce Războinicul locuiește în România, fratele lui, Leonida, lucrează pe un vas de croazieră în celalată parte a lumii.

Înainte de a pleca în Republica Dominicană, Emanuel Neagu de la Survivor România povestea că viața lui a fost ca un „roller coaster plin de experiente”, iar unul dintre cele mai grele momente a fost când a fost la un pas să-și piardă fratele. „Aveam un pic peste 16 ani când fratele meu a fost spitalizat, deoarece a fumat etnobotanice. Se afla într-un anturaj foarte prost.

Emanuel Neagu, la Survivor România 2020

Au venit salvarea și poliția, l-au luat de pe jos și l-au dus la spital. Două săptămâni am stat lângă el, împreună cu mama, îi umezeam buzele cu servețelul. Era legat de pat și nu avea voie să bea apă. M-a marcat experiența. Când eram mici mergeam împreună peste tot. Dar din momentul în care am intrat la liceu, am avut anturaje diferite”, a povestit Emanuel de la Survivor Romania.

Emanuel Neagu de la Chefi la cuțite, despre copilăria grea

Concurentul a vorbit și despre copilăria sa, din Cocorăștii Colț, o mică localitate din Prahova. Părinții se confruntau cu probleme financiare și de multe ori mâncarea nu era destulă, iar el, copil fiind, plângea pentru că-și dorea mai multe jucării. Emanuel Neagu i-a mărturisit unui coleg de la Survivor România că erau momente când cumpărau mâncare pe caiet, iar tatăl său se achita de datorie când lua salariul.

„Mâncam salam cu pâine și mă bucuram. Luminița de la capătul tunelului a fost dansul”, a spus Emanuel de la Survivor România, printre lacrimi. Părinții acestuia au divorțat atunci când el și fratele lui geamăn aveau 14 ani. A fost o perioadă grea pentru toată familia, dar mama concurentului de la Survivor spune că acum totul este bine și Războinicul are o relație bună cu tatăl lui.