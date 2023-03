Iubita care l-a trădat pe Cosmin Achim, noi dezvăluiri despre relația cu fotbalistul acuzat că a jucat la pariuri sportive! ”Începeam să cad într-o depresie. Simțeam că lupt cu morile de vânt”.GALERIE FOTO

In articol:

Scandalul în care Cosmin Achim, fotbalistul de la Petrolul Ploiești acuzat că a jucat la pariuri sportive ia amploare pe zi ce trece. Apar informații noi, declarații din ce în ce mai dure și dezvăluiri care îl pun pe jucător într-o imagine negativă!

Cea care a dat cărțile pe față a fost chiar iubita lui, sau mai bine zis fosta lui iubită, Daniela Tatara. Tânăra nu a mai rezistat și l-a pârât la FRF (Federația Română de Fotbal), dar și la cluburile la care Achim a evoluat, pentru a putea să își recupereze o parte din banii pe care i-a dat jucătorului cu împrumut, fiindcă era într-un mare impas.

Daniela Tatara l-a împrumutat pe fotbalistul de la Petrolul Ploiești cu sume mari de bani

Daniela Tatara și Cosmin Achim au fost împreună timp de patru ani. Aveau să se despartă în septembrie 2022, din cauza problemelor pe care fotbalistul pe avea cu jocurile de noroc.

De atunci, tânăra nu a mai venit în țară, și-a continuat viața în Franța, acolo unde deține mai multe afaceri din zona Horeca, lucru povestit de ea la GSP Live.

„Am locuit în România până acum 11 ani, am hotărât să părăsesc frumoasa noastră țară pentru că efectiv nu ni se oferă absolut nimic.

Dețin niște afaceri în Franța, în sistemul Horeca. În aceeași ordine de idei, am avut și alte societăți de care m-am ocupat în România, transport de cereale. Am fost director într-o sucursală de bancă acum 14 ani. Cam ăsta este parcursul meu profesional”, a declarat Daniela Tatara la GSP Live.

Citeste si: La câteva zile după ce a visat că tatăl ei a făcut un atac cerebral, Smaranda era anunțată că Serghei Mizil se simte rău și urmează să moară. Prin ce a putut să treacă fiica afaceristului vara trecută: „Mi s-a făcut rău”- kanald.ro

Citeste si: Horoscop săptămânal 13-19 martie 2023, realizat de Neti Sandu. Mai multe zodii au parte de bani- stirileprotv.ro

Citește și: Scandal în Superligă! Un fotbalist de la Petrolul Ploiești anchetat pentru pariuri sportive, inclusiv pe propria echipă! Fosta iubită a lui Cosmin Achim l-a pârât la federație! A dat mail-uri și i-a scanat imagini pe telefon

Iubita lui Cosmin Achim: ”După ce ne-am despărțit, au apărut persoane care îmi spuneau că are o relație”

Daniela Tatara a dezvăluit ce a dus la despărțirea de Cosmin Achim și ce a aflat după ce ei nu au mai format un cuplu.

„Singura mea greșeală este că am prelungit această situație când ar fi trebuit să pun stop. Eu am crezut în promisiunile lui. Anul trecut ne-am despărțit. Eram de ziua lui în Turcia, în septembrie. De acolo, el s-a întors în România, eu în Franța, apoi el a greșit iar. Eu am luptat 4 ani fără rezultat. Ultima dată a greșit la fel. Acești oameni au tendința de a se opri 2-3 luni, apoi când au bani cad din nou în această patimă. După ce ne-am despărțit, au apărut persoane care îmi spuneau că are o relație.

Nu m-a interesat, pentru că eu am decis să pun stop. Această relație cu Cosmin Achim a avut un impact imens asupra mea. Începeam să cad într-o depresie. Simțeam că lupt cu morile de vânt. Eu încercam să îl ridic, poate eram dezamăgită și de mine. Poate puteam să fac mai mult, să mă întorc în România. Dar nu aș avea din ce să trăiesc în țară. A trebuit să iau o decizie, să aleg între viața mea și a lui. A fost la psiholog, a acceptat. A mers luni bune. El avea bunăvoința de a se schimba, dar el nu a înțeles că lucrurile nu se puteau schimba dacă stătea în aceste anturaje”, a mai spus Daniela Tatara la GSP Live.

Daniela Tatara [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Răzvan Miheț a trecut peste despărțirea de Oana Matache?! Pe ce platformă a apărut bărbatul- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: „Ajutați-mă. Tremur de nervi!” Misha, apel disperat către fani după ce fiica sa a primit imagini indecente de la un bărbat pe internet- radioimpuls.ro

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă fosta iubită a lui Cosmin Achim, Daniela Tatara. Femeia l-ar fi reclamat pe fotbalist autorităților, întrucât a jucat la pariuri pe meciurile echipei sale din Superliga

Cine este Cosmin Achim, fotbalistul investigat pentru jocul la pariurile sportive

Cosmin Achim are 27 de ani, este originar din Drăgănești-Olt și s-a format ca fotbalist la fosta Scoală de Fotbal al lui Gică Popescu. În 2013, a ajuns la Academia Hagi și se părea că va avea un cuvânt greu de spus în lumea fotbalului din România. Din păcate, cariera lui nu avea să evolueze la nivelul cerințelor, astfel că Achim a rămas doar un jucător de Liga 1, cu oscilații de formă. A jucat pentru FC Voluntari în perioada 2014-2023 (cu o pauză în 2018, când a fost împrumutat la la Energeticianul Târgu Jiu), iar în 2017, a făcut parte din echipa lui Liviu Ciobotariu care câștiga Cupa și Supercupa României. Din această iarnă, a ales să plece la Petrolul Ploiești.