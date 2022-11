Logodnica lui Culiță Sterp, primul mesaj public după ce artistul a fost plasat sub control judiciar: „Culiță regretă mult”. În ce relații au rămas artistul și șoferul care a ajuns la spital, implicat în accident

In articol:

Logodnica lui Culiță Sterp a revenit cu un nou mesaj despre accidentul rutier produs de Culiță Sterp, după ce instanța de judecată a decis ca artistul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Cântărețul de manele a primit mai multe capete de acuzare, printre care se numără conducerea sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului și vătămare din culpă, caz instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Pentru moment, artistul nu a oferit nicio declarație publică despre accidentul rutier în care a fost implicat, însă vocile care vorbesc în numele său exprimă prin ceea ce trece în aceste momente artistul. După ce Iancu Sterp i-a luat apărarea fratelui său în mediul online printr-un filmuleț, acum a venit rândul parteneri de viață a lui Culiță să transmită un mesaj tuturor celor interesați de soarta artistului.

Mama copilului lui Culiță Sterp a declarat că artistul se află încă în stare de șoc în aceste momente și că încearcă să asimileze tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Are nevoie de o perioadă pentru a se reface, motiv pentru care va lipsi o vreme de pe rețelele de socializare. Până atunci, însă, membrii familiei sale sunt alături de el și transmit internauților mesajele de regret în urma celor întâmplate, dar și de mulțumire pentru toți cei care le-au fost alături în aceste momente dificile, dar și celor care i-au judecat.

Logodnica lui Culiță Sterp, despre starea artistului

Atât Culiță Sterp, cât și familia lui regretă foarte mult că au fost nevoiți să treacă prin acest eveniment foarte dificil. Pe lângă mesajele de mulțumire pentru cei care le-au fost alături, logodnica lui Culiță a menționat că se află alături de bărbatul în vârstă de 32 de ani care a fost implicat în accident,

șoferul autoturismului Dacia Logan, cât și de familia acestuia, cu care artistul ține legătura constant de la producerea evenimentului nefericit.

Partenera de viață a lui Culiță Sterp a mărturisit că artistul traversează o cumpănă în viața lui și că, în urma accidentului pe care la produs, va deveni un om cu totul nou față de până acum.

„Știu că de obicei încep aceste vide-ori cu zâmbetul pe buze, dar vreau să ne cerem scuze publice atât eu, cât și Culiță pentru cele întâmplate și să va asigurăm că suntem perfect conștienți despre gravitatea ultimelor evenimente pe care le regretăm din suflet. Scuzele noastre se îndreaptă în special către șoferul autoturismului implicat în evenimentul rutier și către familia acestuia, pentru că știm cât este de greu. Avem încredere deplină în actul de justiție și Culiță și-a arătat de la început disponibilitatea de a coopera cu organele judiciare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor cazului.

De asemenea, dorim să transmitem pe această cale un mesaj de mulțumire față de toți oamenii care ne-au fost alături, toți oamenii care ne-au sunat, care s-au îngrijorat și care ne-au dat mesaje în aceste momente grele, dar și celor care ne-au criticat, pentru că ne-au criticat pe bună dreptate și aș dori să luați această întâmplare ca un exemplu. Culiță regretă mult și vă asigur de faptul că este marcat de această întâmplare și că eu cred că veți vedea un om schimbat în viitor, un om mult mai bun decât ați văzut până acum. Încercarea prin care trece familia noastră în aceste momente nu este una ușoară și ne dorim înțelegere și mai ales respectarea vieții private.

Știm că mereu am fost transparenți față de voi și de asta am ieșit să dau mesaj și poate în următoarele zile vă vom ține la curent și noi și Culiță o să iasă ca să vă spună și el ce are de spus, dar în acest moment are nevoie de o pauză și are nevoie să digere tot ce s-a întâmplat, așa că noi vrem să-i fim alături și vă mulțumim pe această cale încă o dată, pentru că sunteți alături de noi și pentru miile de mesaje pe care ni le-ați dat de când s-a întâmplat. Vă mulțumim.” a fost mesajul pe care partenera de viață a lui Culiță Sterp l-a postat în mediul online.