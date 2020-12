Iubita lui Dani Oțil a recunoscut că are silicoane: ”Nu am avut nicio problemă”

Gabriela Prisacariu este una dintre cele mai apreciate fotomodele din România. În prezent, frumoasa blondină și Dani Oțil trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Ba mai mult decât atât, cei doi au planuri mari de viitor.

De-a lungul timpului, intervențiile chirurgicale au devenit în rândul vedetelor un subiect foarte controversat în showbiz-ul românesc. Gabriela Prisacariu se află și ea printre divele care au ajuns pe mâna medicilor esteticieni.

Fără să ascundă acest lucru, așa cum fac marea majoritate a vedetelor din showbiz-ul românesc, frumoasa blondină a recunoscut că și-a pus silicoane. În plus, pentru că primește o mulțime de întrebări de la doamne și domnișoare în mediul online, iubita lui Dani Oțil s-a filmat din cabinetul medicului estetician. Gabriela Prisacariu a povestit pe pagina sa de Instagram despre operațiile sale estetice.

Gabriela Prisacariu a spus adevărul despre operațiile estetice

”Pentru că primesc foarte multe mesaje despre unde mi-am pus implanturile! Astăzi am venit la control! Ce implanturi mi-ați pus? Cât mi-ați pus, ce formă au? Primesc o grămadă de întrebări! Nu”, a spus Gabriela Prisacariu pe contul său de Instagram.

Potrivit medicului estetician au trecut cinci ani de la intervenția chirugicală pe care și-a făcut-o Gabriela Prisacariu. Frumoasa blondină susține că este foarte fericită că nu a întâmpinat probleme în toți cei cinci ani de când a decis să își pună silicoane.

La începutul acestui an, Dani Oțil și-a cerut iubita în căsătorie în Mexic. Cel mai probabil, fericitul eveniment va avea loc în anul 2021. ”Pot să spun că cererea în căsătorie a fost un moment foarte frumos şi nu aş vrea să dau prea multe detalii. Ţinem pentru noi. Am filmat totul, am primit un inel de vis, totul a fost foarte romantic şi fix aşa cum mi-am dorit. Cât despre nuntă, aş prefera să ne limităm doar la aceste informaţii”, a spus Gabriela Prisacariu.