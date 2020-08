In articol:

Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa, a răbufnit după ce a fost întrebată de fani în nenumărate rânduri când are de gând să facă un copil. Viitoarea soție a celebrului cântăreț, cunoscută în mediul online drept Babs, și-a lămurit urmăritorii de pe Instagram, cu privire la o posibilă sarcină. Frumoasa brunetă a făcut un story prin care a vorbit despre venirea pe lume a unui copil.

Babs, viitoarea mireasă a lui Dorian Popa

Iubita de 38 de ani a lui Popa a fost vizibil iritată de aceeași întrebare: ”Când faceți un copil?”. Claudia le-a răspuns fără să mai stea pe gânduri.

„Sunt sătulă de întrebarea asta până peste cap! Când vrea Dumnezeu”, a fost răspunsul brunetei. Internauții au insistat pe același subiect, dar de data aceasta au scos în evidență vârsta iubitei lui Popa. ”Păi, normal că te întreabă lumea de copil, că doar ai 38 de ani. Nu e după Dumnezeu!”

„Oameni buni, ce aveți cu mine? Pe bune… Dacă am 38 de ani și nu am copil, sunt handicapată sau ce am? Sunt foarte fericită așa cum sunt! Am trei copii blănoși foarte drăguți”, a răspuns Claudia Iosif.

Babs este într-o relație cu Dorian Popa de șase ani. Aceasta de dezvăluit, de curând, că a fost cerută de soție de către iubitul ei. „Da (am fost cerută), dar am pierdut inelul”, spunea Babs pe Instagram, când a fost întrebată de un fan. Nu a ofeerit mai multe detalii despre când va avea loc marele eveniment.

Dorian Popa mărturisea, în urmă cu ceva timp, că un act nu ar schimba cu nimic relația dintre cei doi. „Am tot spus amândoi că nu ne-ar schimba cu nimic un act. Poate, ferească Dumnezeu, ne-ar face să ne simțim mai constrânși, mai lipsiți de libertate. Și ferească Dumnezeu să ne facă să introducă râca între noi. Suntem bine, foarte bine așa cum suntem. Ne dorim și copii, ne dorim, și avem o grămadă de planuri în cap. Ba la asta mă gândeam când am zis că avem mai multe planuri în cap (nr.adopție)”, a declarat Dorian Popa, pentru Click.ro.